Un bus équipé d'un porte-vélos transporte les cyclistes le long de la voie verte au départ de Bédarieux

Bus équipé d'un porte-vélos entre Bédarieux et Saint Pons-de-Thomières

"Je trouve cela génial de prendre un bus, d'y accrocher nos trois vélos à l'arrière et de revenir sur nos pas. Nous sommes parties il y a cinq jours de Mazamet." Estelle vient de parcourir 76 kilomètres à vélo avec sa compagne et leur fille de 7 ans. En arrivant à la gare de Bédarieux, c'est donc à bord d'un bus qu'elles feront une partie du trajet inverse. "Nous avons vu ce que nous avions à voir sur notre trajet. Le retour aurait sans doute été moins passionnant pour ma fille" confie cette Montpelliéraine.

Ce bus 682, équipé d'un rack spécifique est en mesure de transporter six vélos. Le véhicule appartenant à Hérault Transports longe une partie de la voie verte (Passa Païs), reliant les deux communes du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. Ce tracé, aménagé sur l'ancienne voie SNCF, a été inauguré en 2007. Un investissement financé par les conseils départementaux de l'Hérault et du Tarn. Cette voie verte baptisée "Passa païs" dispose d'un espace protégé pour les marcheurs, vététistes, cavaliers et randonneurs.

Des arrêts à Lamalou-les-bains, Olargues et Saint-Pons-de-Thomières

Depuis 2019, les cyclistes empruntant la voie ont donc la possibilité s'ils le souhaitent pendant les vacances d'été d'emprunter ce bus spécialement équipé. Depuis juillet, le car est en mesure de transporter davantage de deux-roues. "Nous répondons à une demande" dixit Thierry Mathieu, le conseiller régional, président du syndicat mixte Hérault Transports.

De la gare de Bédarieux, les cyclo-randonneurs qui le souhaitent peuvent ainsi être acheminés jusqu'à Lamalou-les-Bains, Olargues, et Saint-Pons-de-Thomières. Quatre allers-retours quotidiens du lundi au samedi (deux le dimanche et jours fériés). De revenir ensuite jusqu'à leur point de départ ou alors de poursuivre jusqu'à Mazamet pour les plus courageux. La balade en vaut le détour. "L'objectif est d'offrir une prestation touristique différente" dit Aurélien Manenc, vice-président de Grand Orb, en charge de l'aménagement.

Chaque cycliste peut ainsi parcourir la distance qui le souhaite en fonction de son désir. Une partie du tracé doit encore être aménagée au départ de la gare de Bédarieux déplore Francis Barrse le maire de Bédarieux. "Il s'agit des 800 premiers mètres jusqu'au début de la voie verte. Ils le seront. Je ne sais pas vous dire quand, mais ils le seront. Nous avons les terrains. Des autorisations administratives avec la SNCF doivent être obtenues. Cet aménagement est nécessaire".

Les collectivités, Région, Communauté de communes de Grand Orb, et la mairie de Bédarieux ont ce désir de développer ce service. "Il y a de demande du public" assure Pierre Mathieu, le président de la Communauté de communes Grand Orb.

L'expérimentation menée depuis le 1er juillet semble avoir porté ses fruits même si les collectivités ne sont pas en mesure de présenter un bilan chiffré. Les utilisateurs de cette ligne ne sont pas comptabilisés à chaque trajet.

Seule la partie héraultaise dispose d'un bus équipé de racks pouvant porter autant de vélos. Les cyclistes qui seraient tentés de rejoindre Mazamet depuis Saint-Pons-de-Thomières devront alors revenir sur leurs pas. Par mesure de sécurité, le chargement et le déchargement des vélos sur le porte-vélos s'effectue à la gare SNCF de Bédarieux, Lamalou-les-Bains Boulevard Saint Michel, devant la mairie d'Olargues Mairie et au Foirail de Saint Pons-de-Thomières

Une réservation est conseillée pour l’utilisation du porte-vélos

Début septembre, ce service proposé sera suspendu jusqu'à l'été prochain. Il n'est encore pas trop tard si vous souhaitez parcourir en famille une partie du trajet. Il est cependant conseillé de réserver à l'avance en raison de l'affluence touristique en appelant jusqu'à la veille de votre départ de 9h à 17h (sauf dimanche et lundi) au 09 72 57 44 45. Vous êtes assurés de ne pas avoir de mauvaise surprise.

Tout au long de l'année, les passagers peuvent cependant utiliser cette ligne 682 et embarquer leur vélo avec eux, mais il sera alors placé en soulte. Les places sont limitées à deux. La Région Occitanie a adopté en 2020, le Plan Vélo, dans le cadre du Pacte Vert Régional. Parmi ses objectifs, la possibilité d’emporter des vélos à bord des transports en commun, dans la limite de deux vélos dans les cars liO.

Hérault Transport, qui gère cette ligne, dessert 333 communes héraultaises. Autrement dit, 97 % du territoire et 99% de la population.

Pour réserver : 09.72.57.44.45

Horaires de la ligne 682 été 2023 - Hérault Transport