Un bus France services pour les quartiers d'Avignon

Un bus France Services viendra une à deux fois par semaine dans "les quartiers politique de la ville" d'Avignon. Acquis et aménagé par l'association Avenir 84, grace à des financements croisés dont celui de la Banque des territoires, il va permettre d'apporter l'expertise de conseillers numériques.

Monclar, Saint-Chamand, la Barbière, la Rocade, la Reine Jeanne -les quartiers politique de la ville d'Avignon- verront un bus France services une à deux fois par semaine. Ce camping-car a été aménagé pour offrir deux espaces de bureau, chacun doté d'un ordinateur où des conseillers spécifiquement formés accueilleront le public soucieux de régler des problèmes administratifs et touchés soit par la fracture numérique, soit par la désertification administrative, soit par les deux.

Pour plus de service public dans les quartiers

L'association Avenir 84, dont la lutte contre "l'illétronisme" remonte à loin, a répondu à un appel d'offre gouvernemental et a été retenue. Elle a investi dans un camping-car qui visitera chaque semaine -et parfois deux fois par semaine- les quartiers "politique de la ville" pour y apporter plus de service public dans les trois cantons d'Avignon.

Le bus France Service est prêt a silloner les quartiers avignonnai. © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Le bus d'Avenir 84 est aménagé comme un bureau connecté © Radio France - Jean-Pierre Burlet