Depuis quelques semaines, un bus d'un nouveau genre sillonne la région Centre-Val-de-Loire. Il doit permettre aux seniors qui le souhaitent de participer à des ateliers pour se former à l'informatique.

Éguzon-Chantôme, France

Ambiance studieuse dans le car vert et blanc siglé "Le Bus numérique". Chacun devant un ordinateur, douze seniors apprennent le ba-ba de l'informatique. "Souvent, ils ne savent pas se servir d'une souris ou bien ouvrir un dossier sur le bureau. Mais s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie d'apprendre, d'aller au delà" explique Thierry Suire, formateur.

Si beaucoup se font une montagne de la machine et craignent souvent de mal faire, Thierry est là pour les décomplexer : ici, pas de jugement, et surtout, chacun y va à son rythme. "Ils veulent apprendre à aller sur internet, à classer des photos, à envoyer des mails... Il y a bien les petits enfants qui ont essayé de leur montrer, mais ces générations de jeunes sont nées avec un clavier dans la main. Ils vont beaucoup trop vite pour le senior qui se sent un peu perdu".

Le bus numérique sillonne la région Centre-Val-de-Loire © Radio France - Gaëlle Fontenit

Ce matin-là, le bus fait étape à Eguzon. Jean-Claude assume totalement d'être néophyte en la matière : "J'ai appris ce matin à allumer un ordinateur... Mais il fat bien s'y mettre, aujourd'hui, toutes les démarches se font en ligne ! Je dois apprendre..."

Jacques, de son côté, est venu avec des questions précises quant aux bons usages sur internet : "Un couple d'amis s'est fait arnaquer. Je me méfie ! Je veux apprendre à repérer les arnaques pour ne pas me faire avoir..."

Le car permet de former 12 élèves simultanément. Le cours dure 3 heures et est entièrement gratuit. Le "Bus Numérique" intervient à la demande des communes qui sont en charge, au préalable, de collecter les inscriptions.