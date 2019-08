Un bus "secret" relie la place Castellane à la Madrague de Montredon

Un bus de la RTM, le "Spécial MDM", circule en toute confidentialité entre la place Castellane, dans le centre-ville de Marseille, et les plages des quartiers Sud de la ville. Pourtant en service depuis quelques années, aucun horaire ou trajet n'est communiqué aux usagers de la RTM.

Le bus secret et non numéroté "Spécial MDM" à l'arrêt Castellane, en centre-ville de Marseille

Marseille, France

En période estivale, entre le premier juin et le premier septembre, la desserte des bus de la place Castellane à Marseille est complètement chamboulée. Le bus n°19 de la RTM n'y passe plus en journée, obligeant les usagers à rejoindre l'arrêt du rond point du Prado. Un autre bus passe pourtant récupérer les plus chanceux sur la place, le "Spécial MDM" ; mais seuls les Marseillais dans la confidence savent qu'il existe.

Une initiative du quartier de la Madrague de Montredon

Si officiellement, ce bus ne fait pas partie des trajets réguliers de la RTM, c'est parce qu'il a été mis en place à la demande du Comité d'Intérêt de Quartier (CIQ) de la Madrague-de-Montredon. "Ça permet aux personnes âgées de se déplacer plus facilement vers le centre-ville", explique Marie, une habitante de ce quartier éloigné du 8ème arrondissement. Elle raconte que c'est une pétition qui est à l'origine de cette nouvelle ligne, qui devait servir exclusivement aux habitants : "Si les horaires ne sont pas affichés, c'est volontaire", assume-t-elle.

Désengorger le bus n°19

Selon Yvette Rochette, présidente de la fédération des CIQ du 8ème arrondissement, le seul objectif de ce bus était d'éviter la cohue sur les plages. Selon plusieurs usagers du bus n°19, qui relie habituellement la place Castellane à la Madrague, ce dernier est particulièrement chargé, et cette nouvelle ligne estivale qui ne suit pas exactement le même trajet peut être, selon eux, un moyen de le désengorger... A condition de savoir qu'elle existe.