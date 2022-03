Ce jeudi matin, un câble de l'opérateur Orange a été sectionné par une pelleteuse, sur un chantier sur le réseau d'eau au niveau de la commune d'Aubertin. Conséquence, 6200 personnes sont privées de téléphone fixe, d'accès Internet et de télévision par leur box. Le réseau mobile est très perturbé.

Un câble Orange coupé prive 6200 personnes d'Internet et de téléphone autour d'Oloron

6200 personnes ayant souscris aux réseaux Orange sont ce jeudi privées de téléphone fixe, d'accès Internet et de télévision par leur box dans une zone comprenant Oloron, Tardets, Géronce, Lucq-de-Béarn, Aubertin, Asasp-Arros, Moumour, Verdets, Estos et leurs alentours. Le réseau mobile est également très perturbé. À l'origine de cette panne, un chantier à Aubertin, sur le réseau d'eau, où ce jeudi matin à 10h20 une pelleteuse a sectionné un câble d'Orange. L'opérateur fait le nécessaire et assure que les réseaux seront à nouveau opérationnels d'ici ce jeudi soir.