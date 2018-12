Un cadeau de Noël surprise pour 18 clients du Crédit Municipal d'Avignon !

A quelques jours de Noël, un cadeau de surprise inhabituel de la part d'une banque. La caisse de Crédit Municipal d'Avignon a décidé de faire un geste en faveur de 18 de ses plus anciens clients du prêt sur gage. Ils ont récupéré leurs objets en dépôt et n'auront pas à rembourser les prêts !

C'est suffisamment rare pour être souligné. La caisse de Crédit Municipal d'Avignon vient de faire 18 heureux parmi ses clients les plus anciens. Tous avaient confié des objets de valeur à l'établissement public en échange d'un prêt d'argent ; c'est ce que l'on appelle le prêt sur gage, une spécialité historique du Crédit Municipal d'Avignon, descendant du célèbre Mont de Piété. Les clients ont pu récupérer leurs biens mis en dépôt et surtout, ils ne devront rien rembourser à la banque. Un cadeau de 125 à 750 euros selon les clients pour une dette globale effacée d'environ 7000 euros ! Bienvenu à quelques jours de Noël en plein débat national sur le pouvoir d'achat. Un geste commercial et social pour l'établissement public qui vient de fêter le 100 ème anniversaire de sa création. Il emploie aujourd'hui 32 agents au siège à Avignon et dans ses agences de Carpentras, d'Arles et de Valence.

Philippe Blanc, directeur général adjoint du Crédit Municipal d'Avignon © Radio France - Daniel Morin

