Un cadeau tombé du ciel, l'hôpital de Cerdagne hérite d'un don de 4 millions d'euros

C'est un véritable jackpot digne d'une loterie du vendredi 13 pour l'hôpital transfrontalier de Puigcerdà ! Le Conseil d'administration de l'hôpital vient d'accepter un chèque de près de 4 millions d'euros, qui ne représente qu'une partie de l'héritage distribué par un riche et généreux habitant de la commune décédé il y a deux ans dans ce même hôpital.

L'héritage d'un habitant ayant fait fortune au Venezuela

Joan Bonada Corretjans est né en 1927 à Puigcerdà. A l'âge de 20 ans, le jeune catalan, dernier né d'une famille de neuf enfants, fuit l'instauration du régime franquiste pour le Venezuela où il débarque sans le moindre sou en poche.

C'est pourtant dans ce pays d'Amérique latine qu'il va peu à peu faire fortune en créant différentes entreprises, jusqu'à devenir propriétaire d'une usine spécialisée dans la fabrication d'emballages en carton pour médicaments.

Quelques décennies plus tard, le riche homme d'affaires et son épouse andoranne décident de revenir à Puigcerdà pour y vivre leur vieillesse. Joan Bonada part le premier, à l'âge de 92 ans, suivi deux ans plus tard par sa femme.

N'ayant pas eu d'enfants, le couple décide de léguer son patrimoine à différentes institutions, donnant 3,95 millions d'euros à l'hôpital transfrontalier de Cerdagne et 3,3 millions à la résidence pour personnes âgées où ils furent tous deux soignés. Ces sommes permettrons bientôt d'améliorer la prise en charge médicale des patients et des résidents.

Une générosité qui bénéficiera également à d'autres structures, puisque ces dons ne représentent que 75% de l'héritage du couple ! Le reliquat a été distribué à différentes associations, notamment en faveur de la recherche contre le cancer.

Un chèque en provenance des îles Caïmans

Vincent Rouvet, le Directeur de l'Hôpital transfrontalier de Puigcerdà a d'abord été surpris de cette manne financière inattendue : "C'est vrai que ça a été une une grosse surprise d'apprendre par un cabinet d'avocats situé aux îles Caïmans que l'hôpital de Cerdagne allait bénéficier d'un don important de 4 millions d'euros ! Mais nous avons bien-sûr demandé des renseignements sur l'origine de cette donation, même s'il ne s'agit pas d'un paradis fiscal figurant sur la liste noire de l' Union européenne avec qui des conventions ont été signées pour la transparence des fonds. Après vérifications et au vu des garanties bancaires apportées, nous avons donc décidé d'accepter cette donation. S'il y avait eu le moindre doute, le conseil d'administration l'aurait refusée."

Désormais l'hôpital aura toute latitude pour utiliser ce don qui sera bien utile à la structure, explique Vincent Rouvet : "Même si le couple donateur n'a pas exprimé de souhait d'affectation particulière de ces fonds, il nous a semblé légitime de les affecter sur des investissements en équipements médicaux ou en travaux d'aménagement au bénéfice des patients."