Un cadre de Météo France : "Dans l'amélioration des prévisions, il n'y aura pas de grand soir"

Stéphane Roos est directeur interrégional adjoint de Météo France. Deux ans après la tempête Alex et les inondations dans le bassin cannois, il nous décrypte les avancées scientifiques pour prévoir les phénomènes météo.

Sommes-nous meilleurs qu'il y a deux ans ?

_"_Nous faisons des progrès. Ce sont des petits progrès mais dans toutes les directions. Dans l'amélioration des prévisions météorologiques, il n'y aura pas de grand soir. C'est la continuation d'avancées dans tous les domaines, de la recherche fondamentale, dans l'observation, dans les modèles numériques mais aussi la façon avec laquelle on délivre l'information météorologique, que ce soit aux acteurs de la sécurité, mais aussi aux citoyens."

Si la tempête Alex avait lieu aujourd'hui, l'alerte météo tomberait-elle toujours aussi tard ?

"Pas forcément parce qu'il y a certaines configurations ou l'on arrive à cerner l'événement de façon plus précoce. Hélas, nous sommes encore en face d'événements qui sont extrêmement complexes et qui, en partie, échappent à l'analyse faite par les modèles numériques.

En fait, ce sont des phénomènes que nous n'avons jamais vu ?

"Pour certains d'entre eux, oui, nous vivons un changement de monde et effectivement, _nous voyons de plus en plus apparaître depuis quelques années des phénomènes avec une brutalité, une intensité, une typicité qui sont inédites_."

La science va moins vite que le dérèglement climatique ?

_"_On fait la course. C'est pour ça que les progrès dans tous les domaines sont très importants et précisément pour essayer de ne pas se faire déborder."