Un café police à Biarritz pour recréer du lien entre les forces de l'ordre et les citoyens

"Est-ce que je peux me garer à cet endroit ou bien, c'est interdit ?". Marie-Christine, est arrivée au stand tenu par la police municipale de Biarritz, à la plage de la Milady, avec des questions bien précises. Plan de son quartier en main, elle pointe du doigt les problèmes de stationnement qu'elle rencontre au quotidien. "C'est plus simple de venir ici que d'aller au commissariat pour en parler", explique Marie-Christine. C'est justement le but du "café police", organisé par la mairie de Biarritz ce mercredi 9 août, qui doit faciliter les échanges entre forces de l'ordre et administrés, autour d'un café ou d'un jus.

Relation de confiance

C'est la 7e opération de ce type depuis le début de l'année. "Nous sommes dans un cadre moins formel que lors d'une patrouille ou au commissariat, ça recrée du lien. Nous sortons de notre zone de confort, et nous remarquons que la population vient nous voir plus facilement", indique Frédéric Giraud, directeur de la police municipale à Biarritz. Parmi les sujets récurrents, on retrouve la sécurité, le stationnement, ou les nuisances provoquées par les trafics de stupéfiants.**

Une manière aussi de recréer de la confiance, et de faire émerger d'autres préoccupations, pas forcément connues des services de police assure Frédéric Giraud. "Nous touchons du doigt des choses que nous n'aurions pas cernées. Là, au moins, nous prenons le temps, et nous pouvons apporter des réponses ou expliquer nos méthodes de travail". Les agents promettent de se rendre sur les lieux de litiges et de faire remonter les problèmes aux différents services de la mairie.

Marie-Christine a décidé est venue munie d'un plan de son quartier qu'elle a elle même dessiné pour expliquer son problème aux agents. © Radio France - Fanny Narvarte

"Il faut dire quand ça va bien"

D'autres passants n'avaient pas nécessairement de revendications précises. Ils se sont arrêtés par curiosité, ou tout simplement pour échanger. Ghislaine vit à Biarritz. Elle a tenu à féliciter les agents. "Ils passent régulièrement devant chez nous et font ce qu'il y a à faire. Il faut dire quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien". Le dispositif du café police fait partie du plan de prévention de la délinquance , signé par la mairie de Biarritz en janvier. Le prochain rendez-vous aura lieu le 20 septembre, de 14 h à 16 h, place Kleber.**