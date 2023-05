Un café solidaire ouvre dans un EHPAD de Frontignan pour favoriser les rencontres avec les résidents

Et si on allait prendre son café à l'EHPAD plutôt que dans le bar du coin ? Un café solidaire a ouvert à l'EHPAD Résidence Anatole France de Frontignan (Hérault) au début du mois d'avril 2023, avec des résidents de la maison de retraite et des agents au service. Il s'appelle Génération MDR, pour "maison de retraite" et "mort de rire". Ce sont les résidents et les équipes des maisons de retraite publiques de Frontignan qui ont tout choisi : le nom du café, la déco, le mobilier. Et ce café n'est pas réservé qu'aux résidents et leur famille, tout le monde peut venir !

"Ça nous fait sortir de l'EHPAD, on rencontre des gens, c'est comme un bol d'air. C'est agréable", estime Christian, 68 ans. Il est résident et participe au fonctionnement du café. L'objectif de ce projet, c'est créer du lien entre les résidents et les habitants de Frontignan.

À l'origine du projet, les résidents voulaient un baby foot, sauf qu'il n'y avait pas assez de place dans la maison de retraite. Ce projet de café solidaire s'est donc construit autour de cette idée initiale. Un garage à l'extérieur du bâtiment principal a été aménagé, et le café est né, avec son baby foot gratuit. Et l'intuition des résidents était la bonne, ça fait venir du monde. Zoé, 11 ans, vient souvent pour jouer avec ses amis. "Ils ne sont pas souvent avec des personnes, donc ça peut leur faire plaisir d'être avec des jeunes. Du coup, je m'installe à leur table, et je discute avec eux", confie-t-elle.

Sur la terrasse, Jacqueline fête l'anniversaire de son mari. "C'est très bien organisé, on est déjà venu plusieurs fois avec les enfants", raconte-t-elle. "Ça permet à plusieurs générations de se retrouver. C'est moins triste que dans l'EHPAD. L'EHPAD est bien, mais ce n'est pas le même cadre."

Le café de l'EHPAD Résidence Anatole France est actuellement ouvert les mardis, mercredis, jeudis, mais il sera bientôt ouvert du lundi au vendredi de midi à 18h. Les recettes du café serviront à financer des animations et des sorties pour les résidents.