Un calendrier de l’avent inversé pour deux associations à Saint-Vincent-de-Tyrosse

A l’inverse du calendrier de l’avent classique de Noël, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, Coralie Alonso propose de donner tous les jours quelques jours au lieu de recevoir. Vos dons iront aux Restos du Cœur de Capbreton et à l’association des Chabadas.

Le calendrier de l’avent, à l’approche de Noël, c'est le petit plaisir du mois de décembre. Tous les jours on va pouvoir s'offrir un petit chocolat en attendant le passage du père Noël. Mais cette année, pourquoi ne pas penser aux autres aussi. C'est ce que vous propose Coralie Alonso dans son école de danse à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Elle a eu l'idée d'organiser un calendrier de l'avent inversé et vous explique le principe.

Au lieu de prendre quelque chose tous les jours dans votre calendrier, la jeune prof de danse vous propose en fait, de donner quelque chose. A la hauteur de vos moyens bien sûr. Mais si tous les jours, quelqu’un donne quelque chose, alors à la fin du mois, les boites seront pleines. Coralie Alonso a choisi deux associations pour cette opération de solidarité. Les Restos du cœur de Capbreton d’abord. "L’idée est de pouvoir offrir un repas de fête aux bénéficiaires alors il faudrait pouvoir donner des produits comme des chocolats, des jus de fruits, des marrons en bocaux par exemple", explique la jeune femme. Et l’association Les Chabadas, qui recueille et soigne des chats à Saint-Vincent-de-Tyrosse. "Là nous pourrions récolter des croquettes, des couvertures, des jouets pour les animaux"

Une boîte pour chacune des deux associations. © Radio France - Faustine Mauerhan

Mais cette initiative est aussi pour Coralie Alonsi l’occasion de faire passer un message à ses jeunes élèves : "Via l’école de danse, j’essaye de transmettre des valeurs qui me tiennent à cœur comme la solidarité, le partage et l’entraide. Je veux montrer aux enfants qu’on peut faire des choses à notre niveau, ici à Saint-Vincent-de-Tyrosse et qu’il est important d’aider son prochain."

Mais le calendrier de l’avent inversé de Coralie Alonso n’est pas seulement ouvert aux élèves de l’école de danse, vous pouvez aller déposer votre don quand vous voulez à l'école de danse Urban Dance Adventure, au 2 rue de l'entreprise à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Et si Coralie n’est pas présente. Déposez votre sac devant la porte, elle le récupérera en revenant. Merci pour les bénéficiaires !