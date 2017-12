Un calendrier de l'avent pour illustrer la vie à la rue, en Seine-Saint-Denis

Un calendrier de l'avent avec chaque jour la situation de personnes sans-abri. Un moyen pour l'association Interlogement 93, qui gère les appels au 115 du département, d'alerter les pouvoirs publics. Malgré leurs appels, près de 300 personnes dorment chaque nuit à la rue en Seine-Saint-Denis.

Un calendrier de l'avent original, "un objet festif détourné avec des images des témoignages et des chiffres qui rappellent la réalité du sans abrisme" comme le décrit Bénédicte Souben du réseau Interlogement 93, qui gère notamment les appels au 115 en Seine-Saint-Denis. Il a été mis en ligne le 1er décembre pour alerter sur une situation "qui devient banale".

Bénédicte Souben explique pourquoi l'association a mis en ligne un calendrier de l'avent Copier

Chaque jour 250 à 300 personnes sans solution, à la rue

Chaque jour, en Seine-Saint-Denis, 250 à 300 personnes qui arrivent à joindre le 115 ne trouvent pas d'hébergement et restent à la rue. Parmi elles, la moitié sont des enfants.

""Beaucoup de personnes ne font plus appel au 115"

Et ce chiffre ne prend pas en compte une réalité invisible. "Beaucoup de personnes ne font plus appel au 115 aujourd'hui puisqu'au bout de plusieurs appels récurrents et d'attente de plusieurs heures, quand la réponse est systématiquement non, on peut imaginer que les personnes se lassent" rappelle Grégory Hochberg, l'un des chefs de service d'Interlogement 93, en charge en Seine-Saint-Denis du SIAO, le service intégré d'accueil et d'orientation, pour les personnes sans abri.

Une pétition au Père-Noël

Avec son calendrier, l'association lance aussi une pétition : "pour Noël, demandons un toit pour chaque personne à la rue !". Elle rappelle que le nombre de places est insuffisant dans le département de Seine-Saint-Denis et est rédigé sous forme de lettre au Père-Noël "car les pouvoirs publics ne nous répondent plus" lâche Grégory Hochberg.

La plateforme du 115 est toujours saturée en Seine-Saint-Denis Copier

Un "retour massif" à la rue au 31 mars?

En Seine-Saint-Denis, la préfecture mettra à disposition en tout pendant l'hiver plus de 500 places d'hébergement temporaires, en plus des près de 11 000 ouvertes toute l'année. Mais Valérie Puvilland, également chef de service de l'association Interlogement 93, s'inquiète d'une annonce de l'Etat. "Au 31 mars on doit s'attendre ce que toutes les places ouvertes dans le cadre de la veille saisonnière ferment" explique-t-elle, avec pour conséquence un "retour massif de personnes qui ont trouvé une place en hiver saisonnière à la rue".