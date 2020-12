Un calendrier musical de l'avent proposé par l'Harmonie d'Abbeville sur Internet

Les musiciens de l'Harmonie d'Abbeville ont enregistré en mode confiné, Let it Snow, l'un des morceaux du spectacle pour enfants qui aurait dû avoir lieu le 12 décembre dernier

L'Harmonie d'Abbeville a enregistré de manière confinée, l'un des morceaux du dernier spectacle pour enfants qui aurait dû se jouer le 12 décembre dernier mais en raison de l'épidémie de covid-19, cela n'a pas pu se faire. Une manière de garder le lien avec le public pour la quarantaine de musiciens qui ont enregistré, chacun de leur côté "Let it Snow". Ce morceau est la première case d'un calendrier de l'avent virtuel mis en ligne à la date initiale du spectacle, sur es comptes Facebook et Twitter de l'orchestre.

L'an dernier le spectacle pour enfants de l'Harmonie d'Abbeville avait attiré un millier de spectateurs. La présidente de l'Harmonie explique que tous les concerts de l'année 2020 ont dû être annulés et cette initiative est "une manière de monter qu'on est encore présents" dit Mélanie Doré.