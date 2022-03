Un camion de la ville de Limoges part avec 40 tonnes de dons en Roumanie pour aider les ukrainiens

C'est vers 8 heures ce mercredi matin à Limoges qu'un camion chargé de dons et appartenant à la ville est parti pour venir en aide au peuple ukrainien. Destination finale : Suceava en Roumanie, une ville située à un peu plus de 50 kms de la frontière ukrainienne. Pour la première fois la ville de Limoges a fait appel à ses agents pour conduire ce convoi humanitaire à destination. Ils étaient plusieurs à se porter volontaires mais c'est Gilles et Thierry qui ont été retenus. Tous deux conduisent habituellement des bus scolaires à Limoges.

"Aider ces pauvres gens c'est une action qui me tient à cœur"- Thierry agent à la ville de Limoges

Thierry qui n'est qu'à un an de la retraite n'a pas hésité à se porter volontaire pour ce voyage si particulier. Il ne sait pas ce qu'il va trouver là bas dans un lieu si proche de la guerre. "Ma motivation personnelle c'est d'aider ces pauvres gens et quand je vois les images en Ukraine, c'est une action qui me tient à cœur" explique cet agent de la ville de Limoges. Son collègue Gilles semble lui aussi très ému. "On s'attend à voir des choses terribles mais si on peut aider et participer il faut être là" confie t-il. Et tous deux sont néanmoins rassurés par la présence de trois membres des pompiers de l'urgence internationale qui vont les accompagner jusqu'en Roumanie.

Ce sont 2 agents de la ville de Limoges Thierry et Gilles qui vont se relayer au volant de ce convoi humanitaire © Radio France - Françoise Ravanne

Un camion chargé de dons collectés auprès des limougeauds

Le camion a quitté Limoges avec une quarantaine de tonnes de dons destinés aux réfugiés ukrainiens. Dans le chargement des couvertures, des matelas, des vêtements ou encore des produits d'hygiène notamment pour les bébés. "Ces dons viennent des habitants de Limoges, d'entreprises ou de professionnels qui travaillent par exemple dans le domaine du médical mais aussi d'associations" précise Marie Annick Mazelier, directrice générale des services de la ville. Un convoi humanitaire qui est donc le fruit d'actions privées ou collectives et qui témoigne de la solidarité des limougeauds.

Le camion doit arriver normalement à destination vendredi après-midi.