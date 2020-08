Un camion douche lancé pour les femmes sans-abri à Toulouse

Ce camion douche est un camping-car. Sa première sortie a eu lieu le samedi 1er août. À terme, l'association "Camion douche" aimerait qu'il soit installé tous les samedis matins près de La Grave, sur la place Lange. Toutes les femmes sans-abri qui en ont besoin peuvent s'y rendre pour se doucher ou pour se procurer un kit d'hygiène pour elle et leur famille. Jusqu'ici, ce camping-car n'existait qu'en version mixte. Cette version réservée aux femmes et cela va tout changer pour l'intimité des femmes.

Héloïse Brière, co-fondatrice du Camion Douche, explique qu'il y avait vraiment besoin de mettre ça en place : "L'été, beaucoup de personnes viennent se doucher. Les dimanches, il y a 10/12 personnes qu'on accueille pour la douche, il y a énormément de monde parce qu'il fait chaud, il y a peu de points d'eau." Héloïse Brière ajoute que la période du coronavirus a changé l'organisation : "Avant, on distribuait des vêtements et on avait des produits à disposition. Maintenant, c'est fini. C'est un kit individuel avec le savon et le sous-vêtement, culotte ou boxer."