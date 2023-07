Un camion plein de matériel médical creusois fait route vers l'Ukraine

Du matériel médical creusois est en route vers l'Ukraine. 32 lits médicalisés, des chevets, des tables et des chaises sont actuellement en transit en direction de l'est de l'Europe. Ce sont les EHPAD d'Ajain et de Châtelus-Malvaleix qui ont fourni ce mobilier. Ces établissements viennent d'acquérir des équipements plus récents. Pour éviter que les anciens finissent à la décharge, l'association Revatec a organisé ce convoi, en partenariat avec l'association Doc 4 Ukraine.

Du matériel fonctionnel, mais qui n'est plus aux normes françaises

Depuis plus d'un an et demi, l'association Revatec collecte, recycle et redistribue du matériel médical dans notre département. Une partie de ces outils d'occasion sont reconditionnés pour être vendus ou loués à des Creusois. Mais certains ne répondent plus aux normes françaises et ne peuvent pas être redistribués dans l'hexagone.

Les salariés de Revatec préparent les lits médicalisés devant l'EHPAD de Châtelus-Malvaleix avant leur chargement. © Radio France - Camille André

En revanche, ce matériel est toujours fonctionnel, il intéresse donc certains pays étrangers. C'est le cas de l'Ukraine. En conflit depuis plus d'un an avec la Russie, le pays manque cruellement de mobilier pour ses hôpitaux.

Parallèlement l'association Revatec incite les Creusois ( particuliers et institutions) à venir déposer le matériel médical qu'ils n'utilisent plus dans les points de collecte à travers le département, notamment les déchetteries.

Le chargement des lits © Radio France - Sabine Pichon

Association REVATEC :

Leurs coordonnées :

17, Moulin du Pont

23000 Sainte-Feyre

Tél. : 05 44 30 49 15

contact@revatec.fr