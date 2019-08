Un camp de migrants s'est installé à Bordeaux Lac

Bordeaux, France

Après les nombreuses évacuations de squats cet été à Bordeaux et dans l'agglomération, un camp de migrants s'est formé à Bordeaux Lac, au bord du boulevard Jacques Chaban Delmas, juste à côté de la plage du Lac.

Une cinquantaine de personnes, dont 14 enfants en bas âge selon des associations bordelaises d'aide aux migrants, vivent dans des tentes sur ce camp de fortune qui ne comporte ni sanitaire, ni électricité. Les occupants viennent essentiellement de Syrie mais aussi d'Albanie ou encore de Serbie.

Certains font partie de ceux qui ont été évacués depuis le mois de mai des squats de Talence, Saint-Médard-en-Jalles et Saint-Michel à Bordeaux. D'autres sont sur le camp depuis plus longtemps mais tous attendent une solution de relogement.

Hamoud, sa femme et sa fille de 10 mois sont syriens. Ils ont fui la guerre dans leur pays et vivent sur le camp depuis six mois en attendant que leur demande d'asile soit acceptée.

On a aucun moyen, aucune ressource, donc pour manger c'est très compliqué. J'ai peur de l'hiver qui arrive. J'ai peur de rester ici avec ma petite fille" - Hamoud, migrant syrien.

Hamoud, sa femme et sa fille âgée de 10 mois, vivent sur le camp depuis 6 mois. © Radio France - Louise Buyens

Il y a 14 enfants en bas âge sur le camp d'après les associations d'aide aux migrants. © Radio France - Louise Buyens

La mairie de Bordeaux, au courant de la situation, a prévu d'installer un bloc sanitaire avec des douches et des toilettes mais il n'y a, pour l'instant, pas de solution de relogement envisagée.

Jean-François Puech, le président de l'association Ovale Citoyen, qui vient en aide aux migrants, s'inquiète d'une situation qui pourrait durer : "Il va y avoir de problèmes de scolarisation, le problème du froid, le problème de la nourriture chaude puisqu'ils mangent tous froid ici. On est dans une situation sanitaire compliquée".

De son côté, la préfecture assure qu'aucune procédure d'expulsion n'est en cours pour le moment.