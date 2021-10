Un camp militaire américain reconstitué sur l'Île-de-Ré et bientôt un film

"Ça prend aux tripes, surtout quand on pense à tous ces jeunes qui sont morts pour libérer la France" Jean-François est impressionné devant le camp militaire américain reconstitué. C'est l'objectif de François Guibert et l'association Histoire Mémoire Passion, basée à Niort : "nous voulons montrer comment ça se passait à l'époque, comment ils vivaient".

Un tournage de film sur l'Île-de-Ré

Mais ce camp n'est pas là pas hasard, la veille, une équipe de tournage américaine est venue en repérage : "nous devions montrer les véhicules que nous avons et tout l'équipement qu'on peut mettre en plage". Le tout dans un seul objectif, pouvoir tourner des scènes de film sur l'Île-de-Ré, à Rivedoux-Plage. Visiblement, les américains ont été convaincus, puisque le tournage commencera au printemps 2022. Les plages de l'Île-de-Ré ressemblent en effet à celles de Normandie, où a eu lieu le débarquement des forces américaines. "On a montré qu'il n'y avait pas besoin d'aller dans des studios de tournages aux Etats-Unis, on a ce qu'il faut ici" François est fier et attend avec impatience de savoir quels passionnés participeront en tant que figurant.

Défilé dans les rues de Rivedoux-Plage

Ce weekend était l'occasion pour les passionnés de passer quelques jours à vivre comme à l'époque : "on dort dans les tentes, à l'ancienne, sans douche c'est à la bassine" s'amuse Sylvie, qui participe souvent à des reconstitutions de camps militaires.

Après avoir levé le drapeau américain les bénévoles et collectionneurs sont partis défiler avec leurs engins militaires dans les rues de Rivedoux-Plage. La sirène américaine a retenti à plusieurs reprises : "on aime quand ça fait du bruit" s'esclaffe François, en tête de cortège.