Un campement de gens du voyage à Cabestany sans accès à l'eau potable malgré la vague de chaleur

Les gens du voyage se sont installés sur le site de Cabestany il y a plus d'un an, mais n'ont toujours pas accès à l'eau potable.

La France connaît une vague de chaleur exceptionnelle pour un mois de juin, 14 départements ont même été placés en vigilance rouge canicule. Les Pyrénées-Orientales n'en font pas partie, mais les températures ont toutefois été extrêmes ce vendredi, avec 40 degrés au Boulou et 39 sur le Vallespir, le Conflent et les Fenouillèdes. 38 autour de Perpignan. Une chaleur particulièrement difficile à supporter au campement des gens du voyage de Cabestany. Ils y sont environ 300 et n'ont aucun accès à l'eau potable sur le site, où ils sont installés depuis plus d'un an.

"C'est insupportable, il faut qu'ils nous donnent de l'eau, on en a besoin pour se rafraîchir et pour se laver !", tonne Pedro, assis à l'ombre sur une chaise de camping. "On ne peut pas vivre comme ça", déplore de son côté Isaac, âgé de 15 ans. Et c'est justement pour les plus jeunes que s'inquiète le pasteur Rocco : "Les enfants tombent comme des mouches. Il y en a deux ou trois qui sont partis à l'hôpital ! Il fait trop chaud et on est privés d'eau. S'il faut payer, pas de problème."

Toujours pas d'eau ce vendredi soir malgré les promesses

Pour faire face et s'approvisionner tout de même en eau, les gens du voyage n'ont trouvé que quelques solutions d'appoint. "On a des petits bidons, on va prendre de l'eau à droite à gauche, mais ce n'est pas assez", explique le pasteur Rocco.

Des demandes ont été faites auprès des collectivités locales pour alimenter le campement en eau. Une promesse a même été faite au pasteur : celle de raccorder le site en eau potable dans la journée de ce vendredi. A 18h30, il n'y avait toujours rien. C'est la communauté urbaine de Perpignan qui est en charge du dossier. Contacté par France Bleu Roussillon, nous n'avons pas obtenu de réponse.