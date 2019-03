Un camping-car pour aider les seniors dans leurs démarches administratives

CAF, CCAS, FAS...entre les compétences des uns et les services des autres on s'y perd parfois lorsque l'on fait ses démarches administratives. On a souvent des réponses en allant dans les centres d'information à condition d'en avoir un près de chez soi. Pour les seniors qui habitent en milieu rural et qui ont du mal à se déplacer les choses sont donc encore plus compliquées. C'est pourquoi en novembre dernier ARCHE agglo a décidé de créer un camping-car d'information.

Conseil et écoute personnalisés

C'est Aurore Besset, employée de ARCHE agglo qui conduit le camping-car. Chaque mercredi et vendredi, elle se gare dans l'une des 41 communes de l'agglomération. "Je réponds à toutes sortes de questions, du chèque énergie à la complémentaire santé. Parfois on discute simplement, c'est important aussi."

Deux jours par semaine Aurore reçoit tous ceux qui le souhaitent et prend le temps de répondre à leurs questions © Radio France - Nicolas Joly

Avec le sourire, elle prend le temps d'étudier chaque situation. Elle peut parfois passer près de deux heures sur une entrevue alors que dans un bureau c'est plutôt une vingtaine de minutes. Le contact, c'est important pour elle : "Ce camion c'est un lieu convivial, on s'installe, on prend un café. Il faut créer du lien. D'ailleurs les gens qui sont passés peuvent me rappeler par la suite s'ils ont des questions."

Généralement, une ou deux personnes frappent chaque jour à la porte du camping-car. Brigitte avait besoin d'aide avec le dossier de ses parents qui sont à l'hôpital. "Je vais devoir faire un peu le tri", nous dit-elle, "mais j'ai eu les informations que je voulais. Ce sont des informations importantes car le dossier était au point mort depuis longtemps." Le bureau d'informations mobile devrait rouler