Un camping-car transformé en salon de coiffure ambulant sillonne le Biterrois

Installé sur un parking d’une salle de sport, en bordure de route entre Béziers et Montady, le salon de coiffure de Cathy (L'hair Truck by Cathy) ne passe pas inaperçu. Ce camping-car d’une trentaine d’années repeint en rose ne paye pas de mine d’extérieur, mais a le mérite d'attirer les regards des nombreux automobilistes empruntant ce jour-là cette 2x2 voies. À l'intérieur, le véhicule offre un confort absolu et a tous les avantages d'un salon de coiffure traditionnel.

Ce camion de huit mètres carrés, entièrement rénové par Cathy et son père permet de réaliser les coupes homme et femme. ''Nous avons installé un bac à laver les cheveux et le fauteuil pour se faire coiffer'' explique la quinquagénaire. Avec son stock de 170 litres d'eau, et son groupe électrogène, Cathy est totalement autonome.

''Je ne me limite pas uniquement à la coupe et brushing. Je suis spécialisée dans la colorimétrie et les mèches notamment...''

L’idée a été lancée il y a trois ans après un retour du Gabon. Cathy, ancienne gérante d’un salon de coiffure à Béziers et à Montady, recherchait une plus grande liberté, sans avoir à gérer une lourdeur administrative.

Cette passionnée de moto (42 ans de métier) limite ses déplacements et dispose d'un carnet de 300 clients à Poilhes, Montady et au four à Chaud à Béziers.

Lundi, mardi, mercredi à Montady, jeudi et vendredi à Béziers, sur rendez-vous à Poilhes

''C'est le côté pratique, c'est sur place" dit Flavien, propriétaire de la salle de sports (Tous en Forme). ''En plus c'est pratique pour se garer. D'aller au centre-ville ce n'est pas toujours évident''.

Les clients apprécient ce service. "Depuis le Covid, les modes de consommation ont évolué. Encore plus avec la hausse sensible des carburants", explique Serge. "Ça me facile la tache", ajoute Véronique, cliente fidèle. Cette conductrice de taxi apprécie le concept. "Quand j'en parle autour de moi, les gens sont surpris mais après, ils trouvent cela très original''.

Catherine fonctionne essentiellement sur rendez-vous (07.67.90.52 82), mais il n'est pas rare que des passants curieux tentent de se faire coiffer.