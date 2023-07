Un camping de la Grande-Motte économise "deux bassins olympiques" d'eau par an grâce à sa rénovation

Des félicitations ministérielles. Voilà ce que va recevoir le camping Maïana ce lundi après-midi à la Grande-Motte. Le ministre de la transition écologique Christophe Béchu doit s'y rendre pour parler sécheresse et économies d'eau "concrètes". Depuis une dizaine d'années, ce camping multiplie les aménagements en vue de réduire sa consommation d'eau. Des mesures qui ne doivent pas (trop) dégrader les vacances des clients non plus.

Les réseaux de canalisation du camping ont d'abord été intégralement refaits. "Ça remet tout à zéro et évite les fuites, explique Romain Baumstark, le propriétaire du Maïana. Mais ça ne s'arrête pas là, on a placé des détecteurs de fuite, on récupère l'eau de pluie pour l'arrosage, on a changé les sanitaires pour réduire leur besoin en eau."

La piscine a été réhaussée

La mesure la plus spectaculaire concerne la piscine. "Elle faisait 2m20 de profondeur au maximum, on l'a réhaussée à 1m70 maximum, détaille Romain Baumstark. C'est 700 mètres cubes d'eau économisés par an !"

Cette mesure ne dérange pas les clients, au contraire. "La plupart des gens restaient sur le tiers du bassin où ils avaient pied, et n'allaient pas plus loin. Donc finalement ils ont maintenant plus d'espace, et personne ne se plaint de ne pas avoir un mètre de profondeur en-dessous de lui !" Car c'est aussi un défi : chaque mesure doit être prise en fonction des conséquences pour les visiteurs.

"Deux bassins olympiques" d'eau économisés chaque année

La philosophie globale du camping, c'est qu'il n'y a pas un litre d'eau utilisé qui n'est pas "contrôlé ou suivi" d'une façon ou d'une autre, pour réduire au maximum la consommation. "Les clients l'acceptent très bien, observe le dirigeant. Aujourd'hui l'écologie est même devenue un argument publicitaire, de vente."

Tous ces aménagements ont en revanche un coût : plusieurs dizaines de millions d'euros pour la Maïana. "Ce qu'on attend du ministre, c'est qu'il annonce des aides pour toutes ces rénovations, parce que ça nous coûte très cher", explique Romain Baumstark.

