IMAGES - Un camping de Vendée réservé aux chiens

Ouvert il y a 4 ans le camping 3 étoiles Le Port de Moricq se situe à environ un quart d'heure des plages de La Tranche-sur-Mer. Sa particularité ? Il est entièrement aménagé pour le bonheur des chiens. Seule la piscine est réservée aux maîtres ! Toutouparc pour s'amuser, Toutousnack pour manger, Toutoudouche et l'aquatoutou pour se rafraîchir. "C'est super génial, les infrastructures sont top pour les chiens" se réjouissent ces clients venus une semaine depuis l'Eure et Loire avec leur Berger australien.

Des chiens de toutes races sont acceptés au camping du Port de Moricq © Radio France - Yves-René Tapon

La toutoudouche permet de rincer les chiens après la plage © Radio France - Yves-René Tapon

"J'ai des gens qui me disent avoir choisi des vacances en fonction du chien - raconte l'une des gérantes Murielle Moco- on a créé un menu toutou avec un toutou grill, fruits, légumes et viande, et un tout veggi, pour les toutous qui n'aiment pas la viande (...) J'ai des gens qui prennent à emporter chez eux, c'est fou.

Typhanie éducatrice canine gère elle le Toutouparc: "L'agility est un sport canin avec de petits obstacles à franchir avec son chien, donc c'est très cool, on apprend aussi l'éducation , marcher en laisse sans tirer sur la laisse, pas bouger etc..."

Au camping Le Port de Moricq Le toutoubar est ouvert pendant que les maîtres sont à la piscine © Radio France - Yves-René Tapon

Toutoutgrill et Toutouveggy sont proposés aux chiens du camping © Radio France - Yves-René Tapon

Plus de 80 % des 150 emplacements du camping sont aujourd'hui occupés.