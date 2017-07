Un camping en pleine ville à Strasbourg : "On se sent vraiment à la campagne ici !"

Faire du camping en ville, c'est possible ! A Strasbourg, les amoureux de la nature, des piquets et des sardines ne sont pas perdus, avec un camping urbain dans le quartier de la Montagne Verte, à 10 minutes du centre-ville.

On appelle ça un îlot de verdure, en plein quartier de la Montagne Verte à Strasbourg. Caché derrière le pont d'une voie ferrée, un petit bois et une piste cyclable au bord de l'eau, un panneau nous indique un camping 4 étoiles. Pas de chance, malgré ses 200 emplacements, il affiche complet. Les chanceux, eux, sont bien installés.

La campagne à la ville

Le camping urbain de Strasbourg propose 200 emplacements et plusieurs modes d'hébergement. © Radio France - Clément Lacaton

"On se sent vraiment à la campagne ici ! Il n'y a aucune différence avec un camping rural. C'est vraiment très sympathique et très bien au niveau rapport qualité-prix", se réjouit Eric, un Normand venu pour 10 jours en caravane avec sa compagne Nelly.

"Il y a deux ans on a fait l'ouverture (des nouvelles infrastructures, car un camping existait déjà avant, NDLR), poursuit-elle. On s'y sent bien, ce n'est pas loin de la ville, surtout c'est bien vert, avec de l'ombre."

Roulotte, chalet en bois, mobile-home, tente 'toile et bois', camping-car, caravane ou tente simple."

Un peu moins content sous sa tente, Christophe, un touriste de région parisienne : "J'avais demandé un emplacement avec de l'ombre, et on m'a donné un emplacement sans ombre, donc quand il y a du soleil on le sent bien et là ça m'a fait un peu moins plaisir, quand même !"

Pris d'assaut pendant le marché de Noël

La prochaine fois, il pourra tester un autre mode d'hébergement, car ici il y a le choix, comme le détaille Romain Jean, le directeur adjoint du camping : "Toutes les possibilités, aussi bien d'avoir un locatif en roulotte, en chalet en bois, en mobile-home, en tente 'toile et bois' ou de venir avec son propre équipement : camping-car, caravane ou tente."

Tout ça pour concurrencer les hôtels du centre ville... ici la haute saison, c'est juillet, août et la période du marché de Noël ! Côté tarifs, comptez 27,40€ par nuit pour un emplacement tente, caravane ou camping-car, et de 71 à 126€ pour les autres modes d'hébergement.