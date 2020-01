Un "Camping Paradis", inspiré de la série, ouvre dans les Landes

Saint-Sever, France

Le camping Les Rives de l'Adour, à Saint-Sever, ouvre début avril sous le label "Camping Paradis", inspiré de la série diffusée sur TF1. Ils sont douze à se lancer en France pour la première saison, c'est le seul dans les Landes.

"Les campeurs seront plongés dans l'univers de la série dès l'entrée, avec un grand panneau d'entrée bleu ciel "Camping Paradis"" promet Didier Bourgoin, patron du camping. L'équipe portera aussi le traditionnel polo bleu, et un "bar de la plage" sera installé près des piscines. Des produits dérivés de la série seront proposés à la vente.

On compte sur l'amélioration de notre image et l'augmentation de la fréquentation."

Plan 3D de ce à quoi devrait ressembler l'accueil. - Camping Paradis

Avec ce label, Didier Bourgoin espère que le camping landais va gagner en visibilité. _"Nous ne sommes pas dans la partie traditionnelle des Landes, au bord de la mer. Via l'image Camping Paradis, on peut expliquer à nos clients qu'on peut aussi s'amuser en étant pas au bord de la mer. On compte sur l'_amélioration de notre image et l'augmentation de la fréquentation".

Chaque année, 12 millions de français font du camping. Ce nouveau label espère devenir, à terme, une référence.