Un cas de coronavirus sur une aire des gens du voyage à Pressac

Un cas de Covid-19 recensé sur une aire des gens du voyage à Pressac, dans la Vienne, aire pouvant accueillir une vingtaine de caravanes. L'alerte a été donnée samedi. L'homme - qui souffre par ailleurs d'un autre problème de santé - serait hospitalisé.

On a rappelé à chacun l'importance de bien rester confiné sur l'aire

"On a rappelé à chacun l'importance de bien rester confiné sur l'aire", explique Patrick Moncel, directeur de la communauté de communes Vienne et Gartempe qui gère cette aire.

Pour la vie quotidienne "on en lien avec la mairie et l'ADAPGV, l'association pour l'accueil et la promotion des gens du voyage, pour prévoir des livraisons, des prises de commande. Pour l'instant, ils ont ce qu'il faut d'après les informations que l'on a", précise Patrick Moncel. "Il peut aussi y avoir de la solidarité familiale. Tout le monde n'est pas forcément sur le même site", ajoute la directrice de l'ADAPGV Elodie Legendre Noirault.

Un deuxième cas sur une autre aire de la Vienne est confirmé par l'ARS.