Un cas de Covid au centre de rétention de Oissel près de Rouen, des retenus refusent de se faire tester

Un cas de Covid-19 a été décelé ce mardi dans le quartier des hommes du centre de rétention administrative de Oissel, près de Rouen en Seine-Maritime. Le malade a été placé en isolement et les autorités sanitaires ont aussitôt mis en oeuvre un protocole de dépistage. Seulement voilà, des retenus refusent de subir le test et réclament leur libération immédiate. Parmi les 24 retenus du quartier des hommes, 22 ont même entamé une grève de la faim. Ils dénoncent leurs conditions de rétention. "On dort à 4 ou 5 par chambre, le nettoyage n'est pas fait, on a une bouteille d'eau pour quatre et une serviette de toilette pour tout le séjour" affirme Karim, l'un des retenus. "C'est pire qu'en prison. On a chacun notre histoire mais on est des humains, pas des animaux" poursuit le jeune homme.

Depuis ce mardi matin, ils ont donc décidé de refuser leur plateau repas en signe de protestation. Et s'ils refusent le test, c'est pour mettre la pression sur l'Administration et obtenir leur libération. Car depuis la crise sanitaire, les éloignements sont rares, voire quasi impossibles. Certains retenus sont là depuis des mois. "Il n'y pas de vols pour les renvoyer dans leur pays d'origine, mais on les garde quand même 90 jours, c'est absurde" explique Chantal Touret, membre de l'Observatoire citoyen du CRA de Oissel. L'Observatoire vient d'écrire au préfet pour réclamer la fermeture du centre. Le centre qui compte 72 places, mais qui s'est vidé pendant le confinement. Beaucoup de retenus ont été libérés sur décision de justice pour éviter une trop grande promiscuité et limiter le risque de contamination. Ne restent que 24 retenus dans le quartier des hommes dont la moitié sortent de prison après avoir purgé leur peine "pour des affaires plus ou moins graves" indique une source policière. L'Administration préfère les garder au CRA le plus longtemps possible en espérant pouvoir les renvoyer dans leur pays d'origine avant l'expiration du délai maximum de rétention.

La préfecture indique de son coté que toutes les arrivées au CRA ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre et que l'Administration a pris "toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette situation en s'appuyant sur l'unité médicale du CRA", en lien avec l'Agence Régionale de Santé. Mais difficile de casser la chaîne de contamination si les retenus refusent de subir un test de dépistage. L'inquiétude est d'autant plus grande que l'un des retenus, qui partageait la chambre du malade, a passé la nuit de lundi à mardi dans les geôles de l'Hôtel de Police de Rouen, avant d'être déféré au Parquet le lendemain, puis écroué à la Maison d'Arrêt.