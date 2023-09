Un cas de dengue à Rezé, la démoustication impossible

Le 18 septembre, l'Agence régionale de santé (ARS) a informé la mairie de Rezé de l'existence d'un cas de dengue dans le quartier de Trentemoult. Il s'agit "d'un cas importé", c'est-à-dire que le patient en question a contracté cette maladie transmise par les moustiques tigres dans une autre région. Lorsque leur présence est avérée, comme c'est le cas dans ce quartier, la procédure sanitaire prévoit de démoustiquer le secteur. Cette opération a été menée au début du mois à Saint-Sébastien-sur-Loire , mais elle n'a pas été possible à Rezé.

Situé au bord de la Loire, le quartier Trentemoult est en effet localisé trop près du fleuve. Il est interdit de pulvériser un traitement chimique dans cette zone protégée.

Du porte-à-porte pour informer

Les autorités sanitaires ont donc mandaté le laboratoire Inovalys (en charge de la surveillance du moustique tigre en Pays de la Loire) pour informer les habitants de Trentemoult en procédant à du porte-à-porte. Les résidents ont été invités à respecter des gestes aussi simples qu'essentiels pour lutter contre la prolifération du moustique tigre.

En premier lieu, dans les jardins, sur les terrasses et les balcons, il faut supprimer tous les récipients et les objets dans lesquels de l'eau stagne, même en infime quantité. C'est là que la femelle pond ses œufs et que les larves se développent.