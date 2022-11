Un cas de grippe aviaire confirmé dans la basse-cour d'un particulier à Fourques

C'est à Fourques (Gard) qu'un cas de grippe aviaire (H5N1) a été détecté le 4 novembre sur des oiseaux de basse-cour (poules, canards,oies). Cette maladie animale infectieuse virale, très contagieuse affecte uniquement les oiseaux. Elle se propage généralement par des oiseaux sauvages qui se mêlent aux oiseaux domestiques. La consommation de viande de volaille, œufs et autres produits de volailles ne présente aucun risque pour l’Homme. Conformément aux règles sanitaires applicables et pour prévenir tout risque de diffusion, les animaux infectés ont été abattus le 5 novembre dernier, des procédures de nettoyage et de désinfection sont en cours au sein de la basse-cour familiale touchée.

ⓘ Publicité

Des mesures de protection à prendre pour les propriétaires de volatiles

Etant donnée la présence de la maladie dans la faune sauvage sur le territoire gardois ( notamment dans les zones humides des communes à risque du couloir rhodanien et de la Camargue ), la préfète du Gard appelle tous les propriétaires de volatiles, qu’ils soient exploitants agricoles ou simples particuliers, à la plus grande vigilance. Des mesures doivent être strictement respectées pour éviter la contamination de leurs animaux par des oiseaux sauvages, y compris dans les basses-cours de particuliers :

mise à l’abri des volailles

mesures de biosécurité dans les pratiques quotidiennes

vigilance et alerte de la direction départementale de la protection des populations en cas de mortalité anormale

En cas de doute ou pour toute demande de conseils, les particuliers peuvent utilement se tourner vers leur vétérinaire de proximité. Pour toute information complémentaire, contacter la DDPP du Gard .