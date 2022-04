Un cas de salmonellose détecté en Occitanie en lien avec des chocolats Kinder

Des chocolats Kinder, du fabricant italien Ferrero, sont soupçonnés d‘avoir causé des cas de salmonellose en France et en Europe. 21 cas ont été recensés en France, dont un en Occitanie. Des produits sont rappelés massivement et l'usine Kinder en Belgique est fermée.

A deux semaines de Pâques, le géant italien de la confiserie Ferrero a lancé plusieurs campagnes de rappel de produits en Europe. Le fabricant reconnait "des défaillances internes" et présente ses excuses après l'arrêt de son usine de chocolats Kinder en Belgique annoncée par les autorités belges, à l'origine de cas de salmonellose en France et au Royaume-Uni. L'agence de sécurité alimentaire belge a ordonné ce vendredi l'arrêt de la production de l'usine des chocolats Kinder à l'origine de ces contaminations, déplorant "les informations incomplètes" fournies par le géant de la confiserie Ferrero. L'ensemble de la production de Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g et Kinder Schoko-Bons fabriqués à Arlon, est rappelée.

Les produits faisant l’objet du retrait-rappel :

Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g avec des dates de péremption comprises entre le 20 avril 2022 et fin octobre 2022

Kinder Schoko-Bons lait 125g, 150g, 200g, 300g, 330g, 350g, 480g et 500g et Kinder Schoko-Bons White 200g et 300g avec des dates de péremption comprises entre le 20 avril et fin août 2022

Kinder Happy Moments 191g, 242g, 347g et 400g, avec des dates de péremption au 21 août 2022 ;

Kinder Mini Eggs noisette, cacao, lait et Kinder Mini Eggs mix avec des dates de péremption comprises entre le 20 avril et le 21 août 2022 ;



Kinder Mix : Sac 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, Voiture 125g avec des dates de péremption au 21 août 2022.

Le Centre national de référence des salmonelles de l'Institut Pasteur a informé la France de cas de salmonellose : au 7 avril, 21 cas ont été recensés, répartis sur 11 régions dont un cas en Occitanie. On ignore toutefois dans quel département le cas a été recensé, par souci de confidentialité, Santé Publique France ne communique pas davantage. L'âge moyen des consommateurs contaminés est de quatre ans, 11 garçons et 10 filles sont concernés, huit d’entre eux ont été hospitalisés et sont tous rentrés à domicile.

Jeter les produits immédiatement

La salmonellose est une cause importante de décès par intoxication alimentaire. Ses symptômes apparaissent en moyenne après un à trois jours d'incubation. Ils sont le plus souvent ceux d'une gastro-entérite parfois aiguë : diarrhée et crampes abdominales, légère fièvre, voire vomissements. Les personnes qui auraient consommé les produits et qui présenteraient ces symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant sans délai en lui signalant cette consommation. En l’absence de symptômes il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Munis d’une photo de l’emballage avec les références du produit (date Limite de consommation, numéro de code barre), les consommateurs peuvent appeler le numéro de téléphone mis à disposition par l’entreprise pour obtenir des informations concernant le rappel des produits ou un remboursement (0800 653 653) ou la contacter à l’adresse suivante : contact.fr@ferrero.com. Le fabricant précise recevoir "près de 20 000 appels par heure chez Ferrero" en France.

Le groupe italien a reconnu également avoir détecté dès le 15 décembre une contamination aux salmonelles de ses produits dans cette fabrique en Belgique. A cette époque, l'entreprise avait identifié un filtre à la sortie des deux réservoirs de matières premières comme étant à l'origine de la contamination et l'avait retiré. Tous les produits "finis et semi-finis" fabriqués dans cette usine dans les cinq jours précédant le 15 décembre avaient été bloqués.

Ces derniers jours, les rappels massifs de pizzas Buitoni (groupe Nestlé) et de ces chocolats Kinder soulèvent des questions sur la sécurité alimentaire en France et en Europe, qui repose beaucoup sur l'autocontrôle des entreprises agroalimentaires. En France, 50 cas de contaminations à la bactérie E. Coli après la consommation de pizzas Fraich'Up de Buitoni, ont été confirmés, dont deux cas en Occitanie.