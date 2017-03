JOURNEE SPECIALE AMERIQUE : Un castelroussin aux Etats-Unis sur les traces de son père

Depuis plus de 40 ans, Nordine Mohamedi cherche son père. Ce castelroussin, fils d'un GI passé par la base américaine de la Martinerie à découvert toute sa famille paternelle grâce à des tests ADN. Il part à leur rencontre au Texas.

"C'est enfin le D-Day" s'exclame Nordine Mohamedi. Depuis l'aéroport, le téléphone crachote un peu et l'on entend au loin les annonces pour les embarquements. Mais Nordine, tout à son enthousiasme, fait peu de cas de l'ambiance qui l'entoure. Après 40 ans de doutes, de questions, de démarches, il part retrouver sa famille paternelle aux Etats-Unis.

"C'est génial ce qui m'arrive - Nordine

"C'est incroyable ce que je vis. C'est beaucoup d'émotion. J'ai failli abandonner, j'ai cru que je n'y arriverai jamais, et là, je suis à Orly... Je vais décoller, je vais rencontrer ma tante, la sœur de mon père, et puis une dizaine de cousins... C'est génial ce qui m'arrive".

Un livre et un groupe Facebook

De ce happy end incroyable, Nordine a décidé d'écrire un livre : "J'y raconte dans une première partie toute mon enfance, à Châteauroux puis en région parisienne. J'y raconte mes recherches. Puis dans un deuxième temps, ce sera sous forme de journal de bord. Je raconterai mes rencontres avec mes cousins, je mettrais des photos...". Le livre devrait sortir en septembre sous le titre "Comment j'ai retrouvé mon père au Texas"

Nordine a également lancé une page Facebook pour aider les personnes dans la même situation que lui. "Ça s'appelle Enfants nés de pères américains inconnus. L'objectif c'est d'aider les gens dans la même situation que moi. Leur dire, n'ayez pas peur ! Lancez-vous. C'est possible".

'L'ADN ne ment jamais !

Nordine est né en 1966. Sa mère, Aïcha, lui a dit de son père tout ce qu'elle savait : John était un Gi de passage sur la base de la Martinerie qui serait mort pendant la guerre du Vietnam. En quête de vérité, Nordine entame des démarches sur internet, sans succès. Jusqu'à cette initiative de ces enfants : ils lui offrent une procédure pour faire un test ADN.

Cette démarche n'étant pas légale en France, Nordine va passer quelques jours au Royaume Uni, le temps de réaliser le test. Il raconte la suite : "Derrière mon ordinateur, je voyais apparaître des cousins. D'abord éloignés, puis de plus en plus rapprochés. Jusqu'à ce que je sois contacté par une cousine au premier degré. Et puis, un weekend, en octobre 2016, j'ai vu une alerte sur mon téléphone. Et là... la photo de mon grand-père s'est affichée. L'ADN ne triche pas, il ne ment jamais. " C'est ainsi qu'il découvre que son père n'est pas mort au Vietnam, mais dans un accident de la route au Texas. Il n'avait que 21 ans.

Nordine - qui depuis s'est même découvert une parenté avec l'amiral Nelson - s'apprête donc à vivre ce voyage qu'il a tant de fois imaginé faire, sur les pas de ses ancêtres. Un voyage quasi initiatique qu'il partage avec l'une de ses filles, en attendant de revenir avec toute la famille.