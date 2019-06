Un casting organisé dans une église à Lorient

La paroisse Sainte-Bernadette, au Sud de Lorient, veut monter un spectacle historique en son et lumière. Et il lui faut une cinquantaine de figurants pour raconter l'histoire de la religieuse Bernadette Soubirous. Les candidats ont participé au casting organisé samedi après-midi à l'église.

Lorient, France

L'abbé Frédéric Fagot sera le metteur en scène. Il a déjà pris part à près de 20 spectacles de ce type, dans le monde entier. Avec son expérience, il sait bien comment repérer les bons figurants. Il a dirigé samedi le casting, dans une petite salle attenante à l'église Saint-Bernadette où le spectacle sera joué l'année prochaine. Il racontera la vie de la religieuse Bernadette Soubirous, qui a vécu au 19ème siècle et a été canonisée en 1933.

On n'est pas là pour être au top, au contraire" l'abbé Frédéric Fagot

Des enfants aux adultes

Essai concluant pour la petite Louise qui jouera l'un des personnages principaux : Jeanne Baloum. _"_J'aime bien être sur une scène et faire du théâtre. Même si j'en ai jamais fait ... J'ai déjà vu des pièces et je me suis dit que ça doit être bien !".

A l'inverse, Jisselaine a déjà joué dans plusieurs son et lumière. Et elle apprécie la diversité des figurants. "Il y a des enfants, des hommes, des femmes, des gens de différents niveaux culturels ... Et avec tout ce monde, on arrive à faire une pièce. C'est ce qui est intéressant".

Répétitions à partir de septembre, spectacle en février 2020

La bande son du spectacle sera enregistrée, Frédéric Fagot fait donc très attention à la voix des candidats. "La difficulté, c'est d'avoir des personnes qui ont une maîtrise de la voix presque parfaite. Ça va être du playback, dans cette petite église de Lorient, au plus près des spectateurs. _C'est un sacré défi !_"

Les futurs acteurs commenceront les répétitions en septembre prochain, pour des représentations prévues en février 2020. D'ici là, la paroisse lancera un crowdfunding (via le site chrétien credofunding) la semaine prochaine, pour tenter de récolter 10 000 euros afin de financer le spectacle.