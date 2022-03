Un Cavaillonnais s'apprête à parcourir 4000 kilomètres pour rapatrier une famille Ukrainienne

Depuis 12 ans, c’est une relation plus qu’amicale qui s’est tissée entre José, Christelle Abellan et Diana. Ce couple de Cavaillonais (Vaucluse) a rencontré cette jeune orpheline alors qu’elle n’avait que 9 ans. Placée depuis dans une famille d'accueil avec ses frères et sœurs, les contacts n’ont jamais cessé au point que José et Christelle se sont rendus 3 fois en Ukraine. C’est donc tout naturellement que dès les premiers bombardements russes, José et Christelle ont proposé leur aide. Mais Diana et sa famille refusent de quitter leur pays jusqu'à ce que des missiles détruisent un hôpital et des immeubles d'habitations d'une ville voisine.

"On prépare pas grand-chose et on y va. On ne réfléchi pas beaucoup. On va les aider, c’est tout"

Pour venir en aide à cette famille, dont seule une partie pourra rejoindre Cavaillon, c'est un grand voyage jusqu’à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine que s’apprête à entreprendre José. « _J’ai décidé de louer un minibus" affirme-t-il. Pour parcourir les 2000 kilomètres, il pourra compter sur des amis qui se sont proposé pour faire le voyage avec lui. "On prend le minimum, du café, quelques biscuits et on y va_", déclare José qui espère être de retour d'ici jeudi ou vendredi. D'ici là, le couple, très ému par cette situation tentent de s’organiser.

Il va falloir qu’on soit fort

À ses côtés, Christelle ne cache pas que l'arrivée de cette famille dans leur maison risque d'être "compliquée dans un premier temps. _Il va falloir qu'on soit fort, plus qu'actuellement !". Mais pour ce couple touché par la générosité des Cavaillonnais, cette démarche est naturelle. José est d'ailleurs catégorique : "si nous ne l'avions pas fait pour Diana et sa famille, nous l'aurions fait pour d'autres_" avant d'ajouter "Ca ne sera peut-être pas mon premier et dernier voyage dans ce minibus".