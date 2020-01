Un CD de reprises de Nougaro pour les arbres du Canal du Midi

Toulouse, France

Nougaro autour de minuitest un album de reprises de Claude Nougaro au profit du Canal du Midi. Le disque sort le 17 janvier chez les disquaires. Ce projet a été porté, entre autres par le chœur toulousain Archipels, la Maison Nougaro et VNF (Voies Navigables de France). Pour chaque CD vendu, 1€ est reversé à la Maison Nougaro et 1€ est versé à VNF.

L'argent récolté va permettre la replantation des arbres le long du canal puisque les platanes situés le long du canal sont touchés par une maladie incurable, le chancre coloré. Des chênes chevelus, des peupliers ou encore des micocouliers viendront remplacer les platanes souffrants selon Jacques Noisette de VNF.

Cette végétation indissociable du canal est un patrimoine cher à Nougaro et aux Toulousains comme Joël Suhubiette, qui s'est occupé de la direction artistique de l'album : "Il est très symbolique ce canal, il relie la mer Méditerranée à l'océan, il traverse toute notre région, ça fait partie de notre patrimoine, on est sensible à cela. Ces arbres malades, ça nous touche tous, c'est notre histoire à tous."