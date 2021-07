Une centaine de personnes manifestent contre le nouveau système de collecte des déchets en Dordogne

Ils ont répondu à l'appel du Collectif des Usagers Mécontents de la collecte des déchets, de la Sepanso et des retraités de la CGT. Très remontés contre le nouveau système de collecte des déchets, les manifestants dénoncent "la fin du service public".

Contre les points d'apports volontaires

Le SMD3 prévoit, d'ici le début 2023, la substitution du ramassage des poubelles en porte à porte, dans tout le département, par l'installation des "points d'apport volontaire ", c'est-à-dire, des containers collectifs où chaque usager devra porter lui-même ses sacs poubelles.

"Points d'apports volontaire ? questionne une manifestante. Il n'y a rien de volontaire là-dedans. On n'a pas le choix ! " Les détracteurs de ce modèle dénoncent la difficulté d'accès à ces containers pour les personnes âgées ou handicapées.

" Actuellement je suis valide, mais personne ne sais dans quel état je serai dans 6 mois. Je perdrais toute mon autonomie, comment je ferais ? Et puis on nous parle d'écologie, mais on nous demande de prendre la voiture pour porter nos poubelles. On nous prend pour des imbéciles ", dit une habitante d'Issigeac.

Contre la redevance incitative

Car l'autre volet de ce nouveau système de collecte, c'est la mise en place d'une "redevance incitative". C'est à dire que les usagers paient en fonction de la quantité de déchets produits, dans un souci écologique selon le SDM3.

Le porte à porte a d'ores et déjà été mis en place dans certaines régions du département. Là où c'est le cas, comme dans le secteur de Les Lèches, les habitants se plaignent d'une augmentation des dépôts sauvages aux abords des containers collectifs.