Un centenaire en grande pompe pour Marcel Berthomé, ancien doyen des maires de France

Certains se rappellent de Marcel Berthomé le footballeur, d'autres ont en mémoire son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre d'Indochine, d'autres encore se souviennent surtout de Marcel Berthomé, doyen des maires de France jusqu'en 2020, après 49 ans et huit mandats passés à la tête de la mairie de Saint-Seurin-sur-l'Isle.

Pour fêter ses 100 ans ce lundi 4 avril, Marcel Berthomé a eu droit à une cérémonie militaire et civile dans son village natal de Saint-Médard-de-Guizières, retraçant son parcours hors du commun. 150 personnes sont venues lui rendre hommage : de très nombreux militaires, anciens combattants, élus, amis, sa famille bien sûr mais aussi des dizaines de collégiens. "C'est une journée à laquelle on pense plusieurs jours en avance. Et finalement, c'est une émotion bien légitime", souligne Marcel Berthomé.

Une cérémonie qui retrace une vie dédiée aux autres

Trois engagement marquent sa vie : l'armée, la politique et le football. Pendant la cérémonie, aux notes de La Marseillaise succèdent les hymnes britanniques, américaines, mais aussi la mélodie des cornemuses. Une référence à ses nombreuses missions, notamment son engagement dans la Royal Air Force lorsque la France capitule en 1940. Marcel Berthomé recevra plus tard la Légion d'honneur, l'une des 25 médailles épinglées sur son costume.

Ses proches sont présents. "C'est une cérémonie très émouvante qu'il mérite", estime son épouse Yolande Berthomé. "Il s'est beaucoup donné pour tout ce qu'il a fait. Aussi bien dans sa vie militaire que dans sa vie publique et pour le sport", ajoute celle qui est présente sans faille à ses côtés depuis 62 ans. C'est à la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle que Marcel Berthomé a consacré presque 50 ans de sa vie. En 1971, il devient maire. Sept autres mandats suivront jusqu'à sa défaite en 2020 alors qu'il était le maire le plus âgé en activité de France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le football est un autre pan important de sa vie. Il devient aussi joueur, puis capitaine puis président du club de football de la commune. "La montée de l'AS Saint-Seurin en deuxième division, un petit village de 2000 habitants, il faut le faire ! Comme toute chose qu'on entreprend, l'objectif que vous visez doit être le plus haut possible", insiste Marcel Berthomé. Pendant trois saisons, de 1989 à 1992, il a sous ses ordres un certain Jean-Marc Furlan. L'actuel entraîneur de l'AJ Auxerre a fait le déplacement pour le centième anniversaire de son ami. "Quand Bordeaux et Lens venaient, je peux vous dire qu'ils avaient très peur de jouer contre nous", se rappelle-t-il.

Marcel Berthomé en tant que joueur de l'AS Saint-Seurin pendant la période 1945-1951 (au milieu du premier rang). - Document de l'exposition

Jean-Marc Furlan, ancien joueur puis entraîneur de l'AS Saint-Seurin et actuel entraîneur de l'AJ Auxerre a fait le déplacement pour le centenaire de son ami. © Radio France - Solène de Larquier

Des mémoires pour transmettre aux jeunes générations

Depuis qu'il n'est plus maire, Marcel Berthomé a plus de temps pour sa famille. Il écrit également ses mémoires. "On le pousse un peu à le faire même s'il ne voulait pas trop. Pour nous, c'est important de connaître tout son passé et de le léguer aux petits-enfants après", indique sa fille, Anne Berthomé. Son histoire, le centenaire la retrace en filigrane lors d'un discours de 20 minutes sans aucune note. "C'est impressionnant pour une personne de 100 ans d'être aussi bien. Il raconte tout avec facilité et ne s'arrête pas, sans note... On n'en serait pas capable nous-mêmes !" relève Naomie, collégienne venue lire avec ses camarades un hommage à la star du jour. Eux ont choisi de saluer son engagement militaire : "C'est grâce à une personne comme lui que la France est un pays libre aujourd'hui" conclut Naomie.

Des collégiens ont lu un discours, en français et en anglais, retraçant l'engangement de Marcel Berthomé pour la France. © Radio France - Solène de Larquier

Dans ses mémoires, Marcel Berthomé livrera peut-être les secrets de sa longévité. "Il faut surtout s'éloigner de la maladie et avoir une vie active", confie déjà le fringant centenaire.