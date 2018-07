Cela fait près d'une semaine que le doudou est dorloté par l'équipe du magasin. Il a été oublié samedi dernier, 30 juin.

"S O S !!!!!!!! On m'a perdu chez Eram, depuis au moins samedi ! Venez vite me chercher !!!!!!!! Signé : Doudou" lit-on sur la page Facebook de l'hypermarché.

Les auditeurs et internautes de France Bleu Mayenne sont invités à diffuser cette information le plus largement possible pour que Doudou retrouve rapidement sa famille.