Le premier centre en France d'accueil sur mesure pour adultes autistes ouvre ses portes à Pierrefeu

Le mas des Accacias va accueillir ses premiers résidents autistes ce mardi à Pierrefeu-du-Var. L'unité de vie résidentielle, entièrement repensée, propose à six adultes une prise en charge sur mesure, totalement novatrice. Un formidable espoir pour les patients et les familles.

Le bâtiment, à l'extérieur, est peut-être austère, mais l'intérieur est très apaisant. Et c'est justement l'objectif de cette structure qui va accueillir dès ce mardi des patients, atteints d'autisme sévère. Ils seront six adultes à terme à poser leurs valises pour du long terme dans cette nouvelle structure, gérée par l'Adapei et située à Pierrefeu, à quelques mètres de l'hôpital Guérin.

L'unité résidentielle est composée de trois unités de vie autonomes qui vont permettre d'accueillir six résidents. Chaque patient aura sa propre chambre, salle de bains et cuisine.

Ces patients en situation complexe vont bénéficier de différents pôles d'activités sportives, motrices et sensorielles. Des salles "apaisantes" sont dispersées dans la structure afin de permettre aux résidents de se poser quand la situation l'exige.

Une prise en charge sur mesure

Chaque patient est différent, chaque patient n'a pas les mêmes besoins ni les mêmes habitudes. Leur lieu de vie sera donc à leur propre image. Le souci du détail est poussé jusque dans la salle de bains. Certaines seront par exemple dotées de miroirs, d'autres non. Les chambres pourront être capitonnées si la personnalité de l'usager l'exige. Ce lieu de vie sera à l'image de son occupant ou de son occupante.

"L'objectif de cette unité est vraiment de permettre d'atteindre l'apaisement. Et cet apaisement va leur permettre d'accéder à une vie la plus ordinaire qui soit. C'est à dire avoir des interactions avec d'autres personnes, avoir des activités, pouvoir accepter le groupe à certains moments de la journée" détaille Frédéric Bounet, le directeur du mas les Accacias.

La salle d'intégration sensorielle de l'unité de vie résidentielle © Radio France - Christelle MARQUES

Tout est pensé pour que le bien être du résident soit entier. Une douce musique relaxante de petits oiseaux ou le bruit de la mer résonnent dans les différents espaces. Au-delà des salles de motricité ou de découverte sensorielle, même les placards dans les chambres sont accessibles de l'extérieur. Si un résident n'est pas en mesure un jour d'être en contact avec quelqu'un de la structure, il est possible de lui déposer son repas ou ses vêtements propres par le biais d'une porte à l'extérieur, qui donne directement dans le placard. Aucun contact ne se fait à ce moment là.

Parmi les futurs nouveaux arrivants, Jean-Paul, un autiste sévère de 26 ans, actuellement pris en charge dans une structure hospitalière. Sa maman, Isabelle, est venue visitée les lieux pour en parler à son fils ensuite. "C'est un bouleversement pour lui, un vrai changement, mais c'est pour du mieux, car on parle d'avenir" évoque avec beaucoup d'émotion cette maman. Son fils ne quittait quasiment plus sa chambre d'hôpital ces dernières années. "Cette structure va aussi permettre aussi de montrer que la relation avec l'autisme est possible sans heurts" témoigne t-elle.

Certains patients vont arriver dès mardi et y dormiront dès le premier soir. D'autres auront besoin de plus de temps, pour prendre leurs marques, avant de s'installer définitivement. "Là où c'est novateur c'est que nous sommes vraiment dans la prise en charge à la carte. Mais tout reste à créer en terme d'accompagnement. On a des idées, des axes d'évaluation, mais, aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les clés. Tout reste à penser, à innover, à créer pour proposer à ces personnes quelque chose d'adapté" explique Frédéric Bounet.

Vingt-deux personnes vont prendre en charge ces six patients. Le lien avec les parents est aussi essentiel. "Car qui mieux qu'un parent pour connaître son enfant" indique le directeur de la structure. Un espoir immense pour les familles de ces six résidents. Mais aussi pour bon nombre de familles confrontées à ce handicap. Car si les résultats de la prise en charge sont concluants, le modèle de cette structure pourrait être dupliqué.