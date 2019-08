Un centre d'accueil de jour à Bagnolet dédié aux très jeunes femmes victimes de violences

Bagnolet, France

C'est une première en France : l'unique lieu d'Accueil et d'Orientation, entièrement dédié aux femmes âgées de 15 à 25 ans, est inauguré ce samedi à Bagnolet (Seine-Saint-Denis).

Un centre dédié aux 15-25 ans

Les locaux sont mis à disposition par la mairie : un étage entier dans l'immeuble qui abrite la Maison des Associations de Bagnolet, à deux pas du métro Gallieni. Meubles en bois clair, plantes vertes, murs et portes peints en rose et vert pastel, canapés et coussins : l'ambiance est très cosy et même girly et c'est un peu fait exprès, reconnaît Amandine Maraval, responsable du projet pour l'association FIT - Une femme un toit- qui gère le lieu. "L'idée c'est que les jeunes femmes puissent se confier dans un cadre rassurant, qu'elles se sentent un peu comme chez elles".

La particularité de ce centre d'accueil de jour est d'accueillir uniquement de très jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans. "Plusieurs études montrent que les premières victimes de violences [agressions, viols, harcèlement, mutilations, mariage forcé....) sont les plus jeunes filles et se sont celles qui se tournent le moins vers les structures spécialisées", explique Amandine Maraval.

Grande salle commune du centre © Radio France - Hajera Mohammad

Salle d'entretien du centre © Radio France - Hajera Mohammad

Favoriser l'émancipation

Ici, les victimes peuvent rencontrer une éducatrice, une animatrice socio-culturelle. Plusieurs associations assureront des permanences et si besoin une aide juridique pourra être proposée. Mais le principe est de mettre la jeune femme au cœur de la réflexion et de développer une culture de l'égalité à travers des réunions et cafés-débats. Les adolescentes pourront réfléchir sur les relations filles-garçons à leur âge. La responsable du site donne un exemple "tout bête" : "Le garçon qui vérifie le téléphone de sa petite copine, c'est très tendance mais au delà de ça, où est ma part de liberté ? On va rappeler où est le bon curseur de la tolérance dans ces cas là".

Sensibilisation dans les établissements

Pour attirer les plus jeunes, les adolescentes, "on va mener des actions de sensibilisation dans les établissements et on compte beaucoup sur le bouche-à-oreille", avoue Amandine Maraval.

Le LAO, lieu d'accueil et d'orientation, a été ouvert en collaboration avec le département de la Seine-Saint-Denis qui a financé une partie du projet (30 000 euros) et notamment son Observatoire des violences faites aux femmes. La ville de Paris a également participé (30 000 euros) ainsi que la préfecture de région et de la préfecture de Seine-Saint-Denis.

Le centre sera ouvert quatre après-midi par semaine de 14 heures à 18h (20h le vendredi) avec ou sans rendez-vous au 79 bis avenue Gallieni à Bagnolet. Téléphone : 01. 71. 29. 50. 02.