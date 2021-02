Un centre d'accueil pour demandeurs d'asile doit voir le jour à Amboise d'ici la fin du printemps

D'ici ce printemps, début de l'été au plus tard, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ( CADA ) devrait voir le jour à Amboise. Ce serait le troisième en Indre-et-Loire. Ce dossier attend la toute dernière validation de l'Etat courant mars.

C'est la Croix Rouge qui le porte, dans le cadre d'un appel à projet national. L'objectif de l'Etat est de créer en France 3 000 nouvelles places d'accueil pour migrants pour soulager la région parisienne qui concentre à elle seule la moitié des demandes d'asile en France.

Un centre situé quartier du bout des ponts, dans les anciens locaux de la gendarmerie

Aujourd'hui, l'Indre-et-Loire propose déjà 680 places d'accueil pour demandeurs d'asile. 420 en hébergement d'urgence à Tours, St-Pierre-des-Corps et Chinon. Et 260 dans deux CADA à Joué-les-Tours. Le projet de la Croix Rouge est donc d'en créer 90 de plus à Amboise. Précisément quartier du bout des ponts, dans les anciens locaux de la gendarmerie. Un bâtiment aujourd'hui privé et inoccupé depuis de longues années.

Composé d'appartements et de chambres individuelles, il accueillera des familles et des personnes isolées venant d'Irak, de Syrie, d'Afrique subsaharienne ou encore du Caucase... Pour plusieurs mois, le temps d'obtenir, ou non, leur titre de séjour. La Croix Rouge les accompagnera dans ces démarches. Tout un travail d'aide sociale et scolaire leur sera également proposé avec le recrutement de 5 travailleurs sociaux.

Pour ce projet, l'Etat promet de verser une subvention de 650 000 euros à la Croix Rouge et se chargera des dépenses de fonctionnement du centre. La Croix Rouge, elle, investira 120 000 euros.

Un projet accueilli favorablement par les élus amboisiens

" C'est la responsabilité d'une ville comme Amboise de porter les politiques nationales pour assumer l'accueil de demandeurs d'asile", réagit Thierry Boutard, le maire d'Amboise qui exige des porteurs de ce projet, l'Etat et la Croix Rouge, qu'il y ait "une concertation et une information très claire et transparente donnée aux habitants".

Pour commencer, les élus du conseil municipal ont été réunis spécialement en commission générale ce mercredi et ont accueilli favorablement ce projet. Soutien aussi des élus de la communauté de communes.

Ne faisons pas peur, ce ne sont pas les bandits des grands chemins qui arrivent à Amboise, ne nous trompons pas", Thierry Boutard

Le maire d'Amboise promet par ailleurs d'être très vigilant sur l'évolution de ce centre d'accueil.