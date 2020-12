Plan grand froid : un centre d'hébergement d'urgence ouvre à Bergerac

Pour éviter que des personnes dorment dehors en Dordogne, la préfecture de la Dordogne a déclenché le Plan grand froid. Elle a demandé à la Croix rouge d'ouvrir un centre d'hébergement d'urgence à Bergerac. L'association propose une dizaine de places d'hébergement depuis ce lundi 7 décembre et jusqu'au 20 décembre. Elle s'est installée dans les anciens locaux de la piscine Picquecailloux de Bergerac, mis à disposition par la mairie.

Un centre ouvert jusqu'au 20 décembre au moins

Le centre d'hébergement accueille des hommes et des femmes, sans conditions, tous les jours, à partir de 19 heures et jusqu'à 7 heures du matin, le lendemain. Ces personnes, sans abris, reçoivent un repas chaud, un accompagnement, des soins et peuvent dormir au chaud. Elles peuvent venir d'elles-même, explique Malric Lacombe, directeur territorial adjoint de l'urgence et du secourisme. La maraude et les services d'urgence peuvent également emmener les personnes sans-abris vers ce centre pour éviter qu'elles ne restent dans le froid pendant la nuit.

Des gestes barrières renforcés

Sur place, trois bénévoles accueillent les personnes sans-abris tous les soirs. La Croix rouge termine sa mission d'urgence le 20 décembre prochain, le centre pourrait rester ouvert mais gérer par une autre structure. L'épidémie de coronavirus complique la tâche de l'association car "il ne faut pas que ce centre devienne un lieu à risque" explique Malric Lacombe, les gestes barrières sont renforcés, le port du masque est obligatoire dans le bâtiment. Les locaux sont désinfectés.