Un centre d'hébergement d'urgence ouvre dans une petite commune rurale de Dordogne

Pour cette fin d'année 2021, la société Saint-Vincent de Paul vient d'inaugurer un centre d'hébergement d'urgence à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac. Ce centre d'accueil, géré par la société Saint-Vincent de Paul, complètera les 130 places d'urgence du 115, proposées à Périgueux, Bergerac et Sarlat. C'est le premier centre d'hébergement d'urgence en zone rurale de Dordogne, même si le 115 dispose de quelques lits à Nontron, Ribérac, la Roche-Chalais et Thiviers. C'est une maison léguée à la commune par une dame décédée en 2018 qui accueillera cet accueil d'urgence, géré par la douzaine de bénévoles rouffignacois de la société St-Vincent de Paul.

Des besoins d'hébergement d'urgence y-compris à la campagne

Le maire Raymond Marty , et la représentante de l'association caritative, témoignent des mêmes besoins d'accueil d'urgence à la campagne qu'en ville : "on a dû, par exemple l'an dernier, héberger d'urgence une dame que son conjoint a mise dehors à minuit", explique Raymond Marty, et Marie-Christine Gentil évoque une demi-douzaine de situations comparables depuis trois ans à Rouffignac : "la société Saint-Vincent de Paul est implantée à Rouffignac depuis trois ans, et en trois ans on a dû, par exemple, héberger un monsieur qui vivait en pleine forêt dans une maison sans eau sans électricité et qui est tombé très gravement malade : on pouvait pas le laisser mourir dans sa maison. On a également eu des gens qui ont eu un incendie chez eux : il a fallu les héberger pendant les travaux. Récemment, un étranger marié avec une française a été mis à la porte après une dispute. Il a essayé de trouver un hébergement à Périgueux mais il n'y avait pas de places d'urgence à Périgueux, ou seulement pour quelques jours."

Cette maison Marie-Queyroi (du nom de la personne qui a légué sa maison à la commune) servira aux hébergements de quelques jours, mais également à plus long terme avec un accompagnement de réinsertion, avec le soutien des assistantes sociales, des associations de distribution alimentaire, et des collectivités locales. Cette maison servira également de siège à la société Saint-Vincent de Paul, et pour des des ateliers pour rompre la solitude de personnes isolées.