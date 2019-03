Un centre d'hébergement pour les femmes qui viennent d'accoucher et leur bébé ouvre ses portes à Paris (Xe)

Un centre d'hébergement ouvre ses portes aux mamans qui viennent d'accoucher et à leurs bébés. Il est situé dans le Xème arrondissement de Paris. Dirigé par l'association Aurore, en partenariat avec le CHU d’Île-de-France, il comprend 90 place. Le but ? Désengorger les maternités.

Dhianka Fanta, jeune mère de 32 ans et son enfant vivent dans cet hébergement d'urgence, Lumière du Nord.

Paris, France

L'association Aurore ouvre un centre d'hébergement pour les femmes qui viennent d'accoucher et leur bébé, situé dans le Xème arrondissement de Paris. Il comprend 90 places : 45 pour les mamans et 45 pour les enfants. Un dispositif créé en partenariat avec l'AP-HP, le CHU d'Île-de-France, pour désengorger les maternités.

Un dispositif inédit

"C'est un dispositif inédit, explique Sihem Habchi, la directrice d'activités de l'association Aurore. Il répond à une situation très particulière : c'est que les femmes enceintes restent dans les hall de maternités, accouchent dans des maternités et gardent des lits. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'elles accouchent et qu'elles vont bien, on poursuit les soins."

Une sorte de SAS en fait, où ces femmes ne sont pas censées y rester plus de deux ou trois mois. "Le temps de se reconstruire, de voir l'ouverture de leurs droits, de pouvoir faire leurs démarches, s'il le faut, en terme de suivi médical, puisqu'on est dans le soin et dans la continuité de ce qu'elles ont eu à l'hôpital. Mais c'est un SAS : l'idée c'est que ces femmes sortent pour laisser la place à d'autres", explique Sihem Habchi.

Ensuite, les personnes hébergées sont redirigées, soit vers un centre maternel, soit vers un hôtel social.