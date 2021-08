En vallée de la Dordogne, un centre de dépistage privé doit ouvrir samedi pour tester les touristes

C'est une information France Bleu Périgord. Un centre de dépistage du coronavirus destiné aux touristes qui visitent la vallée de la Dordogne doit ouvrir samedi à la salle des fêtes de Vézac, pile entre les châteaux de Beynac, de Castelnaud et des Milandes, et les jardins de Marqueyssac. Deux médecins, trois personnels administratifs, un infirmier vont tester entre 500 et 800 touristes par jour, à raison de "10 minutes par test". Le centre sera ouvert du lundi au dimanche, de 9 heures à 15 heures. Et ce sera gratuit, puisque c'est l'assurance maladie qui prend en charge les tests.

Le château de Castelnaud à l'origine de l'initiative. Avec le pass sanitaire obligatoire, les sites touristiques très fréquentés du Périgord Noir perdent des milliers voire des dizaines de milliers d'euros par jour parce que les touristes non-vaccinés ne viennent plus chez eux : "Les visiteurs du Périgord n'arrivent pas à se faire tester! Les labos ne font que 150 tests par jour, et ils sont fermés le samedi. Les pharmacies jettent l'éponge parce qu'il y a trop de monde", s'exclame Nathalie Bapst, la directrice du château de Castelnaud et des Jardins de Marqueyssac. C'est elle qui a eu l'idée de faire appel à Eventest, une société parisienne privée, pour ouvrir un centre de vaccination.

Le patron d'Eventest, Jimmy Bitton a lancé la société il y a quelques mois. Son entreprise d'événementiel était à l'arrêt avec la pandémie, alors il a flairé le bon filon : proposer des mini-centres de dépistage, à l'entrée des grands parcs de loisir. Eventest dépiste déjà les visiteurs non-vaccinés à l'entrée du zoo de Beauval et ses 10.000 visiteurs par jour. Et c'est très dur de l'avoir au téléphone : il croule sous les demandes, avec l'extension du pass sanitaire.

Du côté de la préfecture de la Dordogne, l'initiative n'a pas forcément été très bien accueillie. Il faut dire que le préfet pousse la population à se faire vacciner, plutôt que de faire un test pour compléter le pass sanitaire. Il a aussi fallu attendre un décret élargissant le remboursement des tests de dépistage. Pour le moment, ni l'ARS ni la préfecture n'ont donné un feu vert définitif. Ils s'inquiètent notamment du fait que ce genre de dispositif ne mobilise des soignants, alors qu'on en manque en Dordogne et que les urgences de Sarlat ont failli devoir fermer au mois d'août.