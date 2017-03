Un nouveau centre de formation pour la SNSM à La Rochelle

La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) a inauguré à La Rochelle d'un centre de formation flambant neuf. Mais elle se bat toujours pour pérenniser son budget. Xavier de la Gorce, son président national lance un appel à la responsabilité de l'Etat et la solidarité des plaisanciers.

Tout n'est pas encore parfait dans le nouveau centre de formation de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) à La Rochelle, l'un des 32 centres de l'association en France. Le directeur n'a pas encore le téléphone dans son bureau mais le matériel, lui est prêt : les tenues de plongée, zodiacs, jets skis sont à leur place. Et pourtant les formateurs et stagiaires ne sont entrés dans les murs qu'il y a 15 jours. Dans ce nouveau centre situé sur un quai du port de pêche de Chef de Baie, à proximité des vedettes de sauvetage, la SNSM forme les nouveaux maîtres nageurs sauveteurs qui surveilleront les plages de La Rochelle ou Angoulins l'été prochain, elle recycle les anciens, et forme aussi au secourisme des personnels du conseil genéral par exemple.

Xavier de la Gorce, le président national de la SNSM appelle les plaisanciers à la solidarité

Le centre rochelais est l'un des 32 centres de la SNSM en France. Tous les ans, l'association forme 500 Maitres Nageurs Sauveteurs. Elle assure une "mission de l'Etat" rappelle Xavier de la Gorce, son président national qui a inauguré les locaux samedi 25 mars 2017. La SNSM a été déclarée "Grande Cause Nationale" en 2017, et fête cette année ses 50 ans mais elle ne peut toujours pas compter sur un budget pérenne. "il manque toujours 1 million d'euros pour boucler le budget l'an prochain, deux million en 2019 et trois millions pour 2020" précise Xavier de la Gorce. Le budget, en augmentation sur les 3 années qui viennent, doit permettre d'assurer la formation des bénévoles, le renouvellement des bateaux, et l'installation de nouveaux centre de formation. En Charente Maritime, la SNSM dispose à Rochefort d'un deuxième centre de formation en très mauvais état. L'objectif est d'obtenir de l'Etat qu'il porte de 14% à 25% sa part dans le budget de la SNSM ajoute Xavier de la Gorce qui s'adresse aussi aux plaisanciers : "si chacun donnait 10€, on serait sorti d'affaire durablement"

Une quarantaine de nouveaux maîtres nageurs sauveteurs sont formés tous les ans en Charente-Maritime © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Une quarantaine de nouveaux Maitres Nageurs Sauveteurs sont formés tous les ans en Charente Maritime à La Rochelle et Rochefort d'octobre à mai. Le programme de 300 heures se compose de cours, les stagiaires passent certificats et brevets et l'ensemble se termine par 5 jours de stage mer sur la côte sauvage. Une formation dont le cout 1 000€ est financé par chaque stagiaire. Le nouveau centre va leur permettre de travailler dans de meilleures conditions, et d'utiliser plus facilement le matériel.