Un centre de loisirs pour enfants avec et sans handicap menacé de fermeture à Montpellier

Montpellier, France

Il faut sauver "Les enfants d'Hélène"! C'est le nom d'une association qui accueille depuis 10 ans, dans un centre de loisirs à Montpellier, des enfants âgés de 3 à 17 ans avec et sans handicap. C'est unique dans l'Hérault et rare en France. Les enfants sont accueillis le mercredi et pendant les vacances scolaires dans les locaux de l'école François Mitterrand, quartier Malbosc. Ils partagent les mêmes activités.

"Dans un centre de loisir classique, mon fils n'aurait jamais pu partir cinq jours en mini-camp."

Naiké Hamidi a trois enfants âgés de 3, 6 et 9 ans. L'aîné est autiste. Lors des vacances, toute la fratrie est accueillie dans la même structure, ce qui est très confortable pour cette maman. "Cela apporte une ouverture d'esprit aux deux plus jeunes et permet au plus grand de pratiquer des activités qu'il n'aurait pas pu pratiquer dans un centre de loisirs classique" explique t-elle.

L'association accueille aussi des trisomiques, des handicapés moteur, des hyperactifs : jusqu’à 38 enfants, dont un tiers avec handicap. Une mixité qui permet d'apprendre la tolérance, d'accepter la différence.

Fabienne Desmons présidente de l'association "les Enfants d'Hélène" Copier

Appel aux dons

Les tarifs sont bas, entre 2,50 et 5 euros par jour pour huit familles sur 10. L'association, qui bénéficie de l'aide de la CAF et de la ville de Montpellier, doit aussi trouver des subventions privées. Problème : actuellement il y a un trou dans le budget. "L'un de nos partenaires qui nous soutenait depuis quatre ans a fait un arbitrage dans ses dotations et ne nous versera pas la subvention de 15.000 euros espérée", déplore Fabienne Desmons, la présidente de l'association.

Un appel aux dons est lancé via une cagnotte sur helloasso.