Un centre de rééducation à la conduite automobile à Saint-Saulve pour les polytraumatisés, victimes d'AVC

Le centre de rééducation de la Rougeville à Saint Saulve a ouvert en décembre un centre de rééducation à la conduite avec un simulateur unique dans la région. Un moyen pour les personnes amputées, les victimes d'Avc, etc de reprendre les réflexes, et la confiance en douceur.

Fernando amputé de sa jambe droite sort de son fauteuil roulant et se glisse sur le fauteuil du simulateur, il boucle la ceinture de sécurité et c'est parti pour des balades sur l'autoroute, les chemins de campagne, de jour, de nuit, par beau temps ou avec de la pluie sous le regard de Thomas Spreux, ergothérapeute qui scrute tous ses faits et gestes. Et pour bien contrôler les réflexes, il peut pimenter la conduite avec des accidents, une voiture arrêtée sur le côté, des piétons qui traversent etc.

En fonction des difficultés de chacun, les ergothérapeutes peuvent aménager le simulateur comme une voiture normale avec le levier tirer pousser par exemple, qui permet de freiner manuellement, le cercle au volant qui permet d'accélérer, la boule au volant avec toutes les commandes dessus.

Pour Fernando qui avait peur de ne plus pouvoir reprendre le volant les pédales ont été inversées, pour lui ce simulateur permet de se remettre en confiance dans un univers sécurisé avant de repasser par la case auto-école

c'est super génial, je suis rassuré, je sais que je peux aller dans n'importe quelle auto-école et j'arriverais à conduire un véhicule adapté

Une équipe pluridisciplinaire au service des patients

Le centre composé d'une équipe pluridisciplinaire avec des médecins, ergothérapeutes, une neuropsychiatre, une assistante sociale reçoit des patients polytraumatisés à la suite d’un accident, des personnes qui présentent une pathologie neurologique type AVC ou Parkinson, mais aussi des patients présentant des apnées du sommeil, des troubles de l’équilibre etc.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Les médecins décident dans un premier temps si la rééducation est possible et si c'est bon les patients travaillent donc sur le simulateur lors de séances d'une heure et demie, à la fin de l'évaluation ils donnent un avis consultatif sur la possibilité ou non de reprendre le volant. Avis suivi ou non par les médecins agréés.

En cas de feu vert, les patients sont accompagnés dans leurs démarches administratives explique le Dr Sabia Bazi pour obtenir notamment des aides pour aménager la voiture.

Et si les patients n'ont pas l'aval du médecin pour reconduire, le centre les oriente vers les solutions de mobilité adaptées à leur handicap pour préserver le maximum d'autonomie.