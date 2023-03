Un centre de simulation de soins à l'hôpital d'Orléans

Un centre de simulation (CeSiMo) a été officiellement inauguré au centre hospitalier d’Orléans la Source. Il est implanté dans une partie des bâtiments de l’ancien hôpital qui ont servi de lieu de dépistage lors de la crise de la Covid 19. Son objectif est d’améliorer la qualité et la sécurité des soins en mettant les professionnels de santé en situation plus vraie que nature. Il servira aussi à partir d'août prochain à la formation des étudiants de la faculté de médecine, implantée sur le campus universitaire d'Orléans.

Ce centre de simulation est composé de deux salles de technicité avec une régie centrale, parfaitement équipées de matériel médical, et d'une salle de débriefing. Arrêt cardiaque, intubation, annonce d’une maladie grave à un patient, tous les scénarii sont envisagés lors des formations. Pour cela, le centre dispose de mannequins dit hautefidélité, plus vrai que nature. Ce mannequin "on peut le choquer, le masser, lui mettre des intraveineuses, des perfusions, on peut lui faire faire des saignements, on peut le faire convulser, on est extrêmement proche de la réalité" indique Olivier technicien simulation. La structure est dotée également d'une salle des erreurs. "Des pièges comme l'oubli de la date d'ouverture sur une solution hydroalcoolique ou de l'identité d'un patient sur son bracelet" sont parsemés dans la salle pour aiguiser l'attention des apprenants explique Léa Parodi, infirmière et responsable pédagogique au CeSiMo.

"Jamais la première fois sur un patient.

Ce centre s'inscrit dans le Développement Professionnel continu (DPC) et l'Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) mises en place par le CHRO. Pour le personnel médical c'est une manière "d'apprendre ou de réapprendre tous les gestes techniques ou non, la collaboration avec les médecins les chirurgiens, les aides-soignants et autres professions" précise Clément, formateur en réanimation. Le but est la remise à niveau permanente et nécessaire mais l'enjeu pédagogique majeur de CeSiMo, c'est aussi suivre l'adage "Jamais la première fois sur un patient". Toutes interventions, décisions, gestes doivent avoir été vécus, confrontés. A ce titre le centre, qui est ouvert depuis novembre dernier au personnel soignant en poste au CHRO, servira à partir d’aout prochain aux étudiants en 2ème année de la faculté de médecine d’Orléans puis à tous ce qui suivront. "C'est indispensable" atteste le Dr Claire Genève. "Cela va les rassurer d'être dans cet environnement où ils peuvent apprendre, se tromper" ajoute la praticienne qui a piloté la création de centre de simulation de l'hôpital.