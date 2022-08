Un centre de soin pour animaux sauvages ouvre à Argenton-sur-Creuse

Les animaux sauvages blessés de l'Indre ont désormais un centre de soins spécialement dédié à eux. Faune 36 vient d'ouvrir ses portes à Argenton sur Creuse. Il recueille et soigne les mammifères et les reptiles sauvages de l'Indre et de la Creuse avant de les relâcher dans leur milieu naturel.

Depuis le mois de mai Marianne Hénon, la fondatrice du centre a déjà recueilli une centaine d'animaux, des hérissons, des écureuils ou encore des chauves souries. La jeune femme est seule à s'occuper du centre. Elle est aidée par des bénévoles qui se relaient chaque jours pour prendre soin des animaux très fragiles ou avec différentes blessures. "On a par exemple en ce moment un hérisson victime d'un empoisonnement, une chauve sourie blessé par un chat mais on a surtout beaucoup de jeunes", explique Marianne Hénon.

Des jeunes hérissons recueillis par Faune 36 avant d'être relâchés dans la nature. © Radio France - Manon Derdevet

Des animaux qui souffrent de la canicule, des orages ou de la sécheresse. "On a des écureuils qui sont arrivés parce que les nids sont tombés à cause de la grêle. On a aussi eu des cas ou les jeunes sont tombés du nid ou ont sauté des nids, comme le martinet, à cause de la chaleur", se désole-t-elle.

Eviter de créer des liens entre humains et animaux

Des jeunes qu'il ne faut surtout pas habituer à l'humain car l'objectif c'est bien de les relâcher dans la nature. Il y a plusieurs étapes selon Marianne Hénon, "l'étape nourrissage, biberons ou soins et ensuite ils ont des enclos extérieurs dans lesquels ils vont réapprendre à se nourrir tout seuls, ensuite pour être relâchés dans le milieu naturel". Marianne Hénon aimerait ouvrir à long terme le refuge à d'autres espèces comme le chevreuil ou les rapaces et les hirondelles.

Si vous trouvez un animal que vous voulez confier à Faune 36, contactez d'abord le 07.88.85.11.18 avant de vous rendre au centre pour le déposer au 20 rue de l'Abattoir à Argenton-sur-Creuse.

Le centre est par ailleurs toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour venir prendre soin des animaux.