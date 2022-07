Un centre de vaccination contre la variole du singe s'installe au centre hospitalier de Châteauroux

Face à une hausse des cas de varioles du singe dans le Berry et partout en France, un centre de vaccination ouvre au centre hospitalier de Châteauroux. Un autre a ouvert il y a quelques jours dans le Cher, à Bourges.

Les contaminations à la variole du singe sont de plus en plus nombreuses en France et dans le Berry. Après l'ouverture d'un centre de vaccination dans le Cher, un autre ouvre dans l'Indre au centre hospitalier de Châteauroux. Il y a désormais un centre dans tous les départements de la région Centre Val de Loire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le centre de vaccination est ouvert au 216 Avenue de Verdun. Pour se faire vacciner il suffit de téléphoner pour prendre rendez-vous au 02.54.29.64.08.